Dank Zeugen gefasst

„Sonntagsausflug“ ins Zillertal für Skidiebstähle

Tirol
02.03.2026 09:01
Im Skigebiet Hochzillertal (Archivbilder) kam es zu den Skidiebstählen.
Im Skigebiet Hochzillertal (Archivbilder) kam es zu den Skidiebstählen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Immer und immer wieder verschwanden am Sonntag im Tiroler Skigebiet Hochzillertal plötzlich Skier. Rasch wurde klar, dass da gefinkelte Diebe ihr Unwesen trieben. Dank eines Hinweises konnten schließlich zwei junge Tatverdächtige aus Deutschland entlarvt werden. Zeugen stellten sich vor ihr Auto, das voll mit Skiern war – und verhinderten so die Flucht.

Im Laufe des Tages sei es im Skigebiet Hochzillertal vermehrt zu Skidiebstählen gekommen, berichtete die Polizei. Zunächst fehlte von den Übeltätern jede Spur, doch dann gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis.

18-jährige Münchner gerieten ins Visier
Zwei Tatverdächtige – ein Duo aus München, beide 18 Jahre alt – konnten von der Polizei im Bereich der Talstation ausgeforscht und zur Rede gestellt werden. „Mehrere Zeugen hatten zuvor die Weiterfahrt der mutmaßlichen Täter verhindert, indem sie sich vor das Fluchtauto stellten“, so die Ermittler.

Mehrere Zeugen hatten zuvor die Weiterfahrt der mutmaßlichen Täter verhindert, indem sie sich vor das Fluchtauto stellten.

Die Ermittler

Skier im Wert von über 10.000 Euro an Bord
Im Zuge der Kontrolle konnten im Fahrzeug der Beschuldigten insgesamt acht Paar Skier – überwiegend der Marken Stöckli und Atomic – im Gesamtwert von mehr als 10.000 Euro entdeckt und sichergestellt werden.

Die Verdächtigen hätten sich bei einer ersten Einvernahme geständig gezeigt. „Bis dato konnten sechs der acht sichergestellten Skier bereits konkreten Geschädigten zugeordnet werden“, so die Ermittler weiter. Weitere Ermittlungen laufen – entsprechende Anzeigen erfolgen. 

Lesen Sie auch:
Das Ehepaar hatte sich auf Skidiebstähle spezialisiert (Symbolbild).
In Ischgl und Co.
„Nebenberuf“ Skidiebstahl: Deutsches Paar entlarvt
24.02.2026

Ehepaar in Ischgl und Co. aktiv
Einen ganz ähnlichen Fall gab es kürzlich im Tiroler Oberland: Ein deutsches Ehepaar (52 und 54 Jahre), das sich offenbar schon vor längerer Zeit auf Skidiebstähle spezialisiert hatte, ging der Polizei ins Netz. Die Ermittler hatten die Verdächtigen offenbar schon länger im Visier – als sie kürzlich im Bereich Landeck aus dem Verkehr gezogen worden waren, hatten sie gleich mehrere gestohlene Skier an Bord.

