„Sonntagsausflug“ ins Zillertal für Skidiebstähle

Ehepaar in Ischgl und Co. aktiv

Einen ganz ähnlichen Fall gab es kürzlich im Tiroler Oberland: Ein deutsches Ehepaar (52 und 54 Jahre), das sich offenbar schon vor längerer Zeit auf Skidiebstähle spezialisiert hatte, ging der Polizei ins Netz. Die Ermittler hatten die Verdächtigen offenbar schon länger im Visier – als sie kürzlich im Bereich Landeck aus dem Verkehr gezogen worden waren, hatten sie gleich mehrere gestohlene Skier an Bord.