Diese Red-Carpet-Looks stahlen allen die Show!

Der Vampir-Thriller „Sinners“ räumte am Sonntagabend bei den Actor Awards 2026 in Los Angeles groß ab und gewann den Preis für das beste Ensemble. Aber Hand aufs Herz: Am meisten wurde über die Kleider gesprochen!
Allen voran über jenes von Teyana Taylor: Sie trug DAS Kunstwerk des Abends! Teyana Taylor erschien in einer surrealistischen Thom-Browne-Robe – und ganz Hollywood schnappte nach Luft!
Gemälde eine nakten Körpers
Das trägerlose Kleid wirkte wie ein abstraktes Gemälde eines nackten Körpers in Grau- und Off-White-Tönen. Wellenförmiger Ausschnitt, silbrig durchzogene Schleppe, flatternde Bänder am Rücken – ein Fashion-Statement mit Wow-Garantie.
Dazu Schmuck von Tiffany & Co. – filigrane Blätter-Kette und passende Ohrringe.
Süßes Detail: Tochter Rue Rose (5) half Mama höchstpersönlich, die Schleppe perfekt für die Fotografen auszurichten. Familienmoment trifft Fashion-Drama!
Demi Moore: Glamour – und besorgte Blicke
Ein Auftritt, über den ganz Social Media spricht: Demi Moore (63) erschien auffallend schlank – und sorgte damit für Diskussionen.
Ihr Look? Eine atemberaubende, trägerlose Schiaparelli-Robe mit schwarzem Kroko-Print und dramatischer weißer Federschleppe. Die frisch geschnittenen Haare streng nach hinten gegelt, dazu rosiger Teint und zartes Pink auf den Lippen.
Glamourös? Absolut. Gesprächsstoff? Mehr als genug.
Gwyneth Paltrow: DAS tiefste Dekolleté des Abends
Sie hörte das Motto „Reimagining Hollywood Glamour“ – und lieferte!
Gwyneth Paltrow (53) erschien in einer schwarzen Robe mit transparentem Spitzen- und Perlen-Oberteil, das in einen plissierten Rock überging. Das Dekolleté? Atemberaubend tief!
Schwarze Heels, dunkle Maniküre – und als farblicher Knall türkisfarbene Statement-Ohrringe. Klassik trifft Mut. Und ja: Alle schauten hin.
Kate Hudson & Michelle Williams: Retro-Göttinnen
Kate Hudson schwebte in einer weißen Cape-Robe von Valentino über den Teppich – wie eine Diva aus den goldenen Hollywood-Jahren. Diamantschmuck von Emily P. Wheeler setzte dem Ganzen die Krone auf.
Frisch, mutig, anders: Michelle Williams begeisterte in einer maßgeschneiderten Prada-Robe in Pfingstrosen-Rosa, übersät mit Mikro-Pailletten und Kristallen. Ein Farbtupfer in einer Nacht voller Schwarz-Weiß-Glamour.
Die zum 32. Mal vergebenen Actor Awards zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Indikator für die am 15. März anstehende Oscar-Verleihung.
