Actor Awards 2026

Diese Red-Carpet-Looks stahlen allen die Show!

Star-Style
02.03.2026 09:30
Teyana Taylor und Demi Moore strahlen bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los ...
Teyana Taylor und Demi Moore strahlen bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles.(Bild: AFP/KEVIN WINTER)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Der Vampir-Thriller „Sinners“ räumte am Sonntagabend bei den Actor Awards 2026 in Los Angeles groß ab und gewann den Preis für das beste Ensemble. Aber Hand aufs Herz: Am meisten wurde über die Kleider gesprochen!

0 Kommentare

Allen voran über jenes von Teyana Taylor: Sie trug DAS Kunstwerk des Abends! Teyana Taylor erschien in einer surrealistischen Thom-Browne-Robe – und ganz Hollywood schnappte nach Luft!

Gemälde eine nakten Körpers
Das trägerlose Kleid wirkte wie ein abstraktes Gemälde eines nackten Körpers in Grau- und Off-White-Tönen. Wellenförmiger Ausschnitt, silbrig durchzogene Schleppe, flatternde Bänder am Rücken – ein Fashion-Statement mit Wow-Garantie.

Teyana Taylor beeindruckte mit einem spektakulären Kleid und ihrer heimlichen Stylistin, Tochter ...
Teyana Taylor beeindruckte mit einem spektakulären Kleid und ihrer heimlichen Stylistin, Tochter Rue Rose(Bild: AFP/RODIN ECKENROTH)

Dazu Schmuck von Tiffany & Co. – filigrane Blätter-Kette und passende Ohrringe.

Süßes Detail: Tochter Rue Rose (5) half Mama höchstpersönlich, die Schleppe perfekt für die Fotografen auszurichten. Familienmoment trifft Fashion-Drama!

Demi Moore: Glamour – und besorgte Blicke
Ein Auftritt, über den ganz Social Media spricht: Demi Moore (63) erschien auffallend schlank – und sorgte damit für Diskussionen.

Ihr Look? Eine atemberaubende, trägerlose Schiaparelli-Robe mit schwarzem Kroko-Print und dramatischer weißer Federschleppe. Die frisch geschnittenen Haare streng nach hinten gegelt, dazu rosiger Teint und zartes Pink auf den Lippen.

Glamourös? Absolut. Gesprächsstoff? Mehr als genug.

Demi Moore zeigte sich in einer Robe von Schiaparelli – das Netz diskutiert unterdessen ihre ...
Demi Moore zeigte sich in einer Robe von Schiaparelli – das Netz diskutiert unterdessen ihre schlanke Figur.(Bild: AFP/NEILSON BARNARD)

Gwyneth Paltrow: DAS tiefste Dekolleté des Abends
Sie hörte das Motto „Reimagining Hollywood Glamour“ – und lieferte!

Gwyneth Paltrow (53) erschien in einer schwarzen Robe mit transparentem Spitzen- und Perlen-Oberteil, das in einen plissierten Rock überging. Das Dekolleté? Atemberaubend tief!

Schwarze Heels, dunkle Maniküre – und als farblicher Knall türkisfarbene Statement-Ohrringe. Klassik trifft Mut. Und ja: Alle schauten hin.

Gwyneth Paltrow setzte auf Schwarz, Glitzer und türkise Ohrhänger
Gwyneth Paltrow setzte auf Schwarz, Glitzer und türkise Ohrhänger(Bild: AFP/RODIN ECKENROTH)

Kate Hudson & Michelle Williams: Retro-Göttinnen
Kate Hudson schwebte in einer weißen Cape-Robe von Valentino über den Teppich – wie eine Diva aus den goldenen Hollywood-Jahren. Diamantschmuck von Emily P. Wheeler setzte dem Ganzen die Krone auf.

Kate Hudson verzauberte in einer weißen Cape-Robe
Kate Hudson verzauberte in einer weißen Cape-Robe(Bild: AFP/KEVIN WINTER)

Frisch, mutig, anders: Michelle Williams begeisterte in einer maßgeschneiderten Prada-Robe in Pfingstrosen-Rosa, übersät mit Mikro-Pailletten und Kristallen. Ein Farbtupfer in einer Nacht voller Schwarz-Weiß-Glamour.

Michelle Williams zeigte sich in frühlingshaftem Rosa
Michelle Williams zeigte sich in frühlingshaftem Rosa(Bild: AFP/MICHAEL TRAN)

Die zum 32. Mal vergebenen Actor Awards zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Indikator für die am 15. März anstehende Oscar-Verleihung.

Star-Style
02.03.2026 09:30
