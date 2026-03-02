Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oscar-Vorhersage?

Actor Awards 2026: Das sind die großen Abräumer!

Society International
02.03.2026 09:44
Delroy Lindo, Miles Caton und Wunmi Mosaku nehmen den Preis für das beste Ensemble im Spielfilm ...
Delroy Lindo, Miles Caton und Wunmi Mosaku nehmen den Preis für das beste Ensemble im Spielfilm „Sinners“ bei den 32. Actor Awards in Los Angeles entgegen.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Vampir-Thriller „Blood & Sinners“ hat am Sonntag in Los Angeles den Preis des Schauspielerverbands „Screen Actors Guild“ (SAG) für die beste Filmbesetzung gewonnen – ein weiterer Schritt zum möglichen Oscar-Triumph. 

0 Kommentare

Dort geht der Film von Ryan Coogler mit 16 Nominierungen ins Rennen. „Blood & Sinners“ ist ein musikalisches Südstaatendrama, das immer blutrünstiger wird. Dennoch stehen die Charaktere im Fokus sowie zentrale Motive wie Rassismus, Freiheit und Identität.

Jordan gewinnt gegen Chalamet und DiCaprio
Schauspieler Delroy Lindo nahm die Auszeichnung entgegen, während seine Kollegen aus dem Film hinter ihm auf der Bühne in Los Angeles standen. „Jeden einzelnen Tag haben wir uns selbst, unsere Herzen, unsere Seelen und unseren Geist in dieses Projekt eingebracht“, sagte Lindo. „Von Ihnen allen anerkannt zu werden, dafür reicht ein Dankeschön nicht einmal ansatzweise aus, um unsere Dankbarkeit auszudrücken.“

Michael B. Jordan gewann gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio

Das Ensemble von „Blood and Sinners“
Das Ensemble von „Blood and Sinners“(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)

Hauptdarsteller Michael B. Jordan erhielt zudem die Trophäe als beste männliche Hauptrolle von Hollywoods Schauspielerverband mit seinen über 118.000 stimmberechtigten Mitgliedern. Er setzte sich damit unter anderem gegen Timothée Chalamet und Leonardo DiCaprio durch.

Buckley beste Hauptdarstellerin
Als beste Hauptdarstellerin wurde Jessie Buckley für „Hamnet“ ausgezeichnet. Nominiert waren unter anderem auch Kate Hudson („Song Sung Blue“) und Emma Stone („Bugonia“) gewesen. In den Kategorien der besten Nebenrollen gewannen Amy Madigan („Weapons“) und Jean Penn („One Battle After Another“).

Lesen Sie auch:
Teyana Taylor und Demi Moore strahlen bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los ...
Actor Awards 2026
Diese Red-Carpet-Looks stahlen allen die Show!
02.03.2026

Die früher SAG-Awards genannte Verleihung vergibt auch Preise an TV-Produktionen. In der Topsparte um den Ensemble-Preis setzte sich die Besetzung der Drama-Serie „The Pitt“ durch. Auch hier sahnte mit Noah Wyle der Hauptdarsteller zusätzlich die Trophäe für die beste männliche Hauptrolle ab. Beste Drama-Hauptdarstellerin wurde Keri Russell für „Diplomatische Beziehungen“.

Jessey Buckley wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.
Jessey Buckley wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet.(Bild: AFP/MATT WINKELMEYER)

Catherine O‘Hara posthum ausgezeichnet
Als beste Comedy-Serie dominierte „The Studio“ die Verleihung: Hier räumten sowohl das Gesamt-Ensemble, Schauspieler Seth Rogen und die erst Ende Jänner verstorbene Schauspielerin Catherine O‘Hara jeweils Preise ab. Michelle Williams und Owen Cooper wurden für „Dying for Sex“ und „Adolescence“ als beste Hauptdarsteller einer Miniserie ausgezeichnet.

Die zum 32. Mal vergebenen Actor Awards zählen zu den wichtigsten Preisen der Schauspiel-Branche und gelten als Indikator für die am 15. März anstehende Oscar-Verleihung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
02.03.2026 09:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
416.069 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
396.836 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
130.989 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4028 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3865 mal kommentiert
Außenpolitik
US-Jets in Kuwait abgestürzt + „Keine Verhandlung“
889 mal kommentiert
Mehr Society International
Angriffe auf Dubai:
Lindsay Lohan und ihre Familie in Sicherheit
Oscar-Vorhersage?
Actor Awards 2026: Das sind die großen Abräumer!
Stylist plaudert aus
Zendaya und Tom Holland sind bereits verheiratet
Botschaft an Trolle
Kelly Osbourne platzt nach Brit Awards der Kragen
Was für ein Dekolleté!
Dua Lipa sorgt bei Brit Awards für tiefe Einblicke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf