Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein

Ski-Queen Lindsey Vonn ist zwar endlich wieder zu Hause, doch die „harte Realität“ holt sie ein. Diesmal wartete ihr treuer Begleiter Leo nicht an der Tür auf sie.
„Home sweet home. Es fühlt sich gut an, im eigenen Bett zu schlafen … aber durch die Haustür zu rollen, ohne dass Leo mich wie immer begrüßte, war eine sehr harte Realität. Eine Realität, der ich mich stellen musste. Zusammen mit vielen anderen harten Realitäten, die vor mir liegen, während ich mich weiter vorwärts bewege …“, schreibt Vonn auf Instagram an ihre 3,6 Millionen Follower.
Dazu postet sie ein Foto mit ihrem zweiten Hund, dem rund einjährigen Cavalier King Charles Spaniel „Chance“.
Tragödie nach Sturz
Hinter der Ski-Ikone liegen dramatische Wochen. Ihr Comeback-Projekt für die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina endete in einer Katastrophe: schwerer Sturz, komplexe Fraktur am Schienbeinkopf. In einer Klinik in Italien kämpften Ärzte tagelang um ihr Bein, zeitweise drohte sogar eine Amputation.
Während Vonn im Krankenbett um ihre körperliche Genesung rang, erreichte sie die nächste Hiobsbotschaft: Ihr geliebter Hund Leo verlor am 9. Februar seinen Kampf gegen Lungenkrebs und Herzversagen – nur einen Tag nach ihrem folgenschweren Sturz. Aus der Ferne musste sie sich von ihrem treuesten Begleiter verabschieden.
Aktuell sitzt Vonn noch im Rollstuhl, doch „in ein paar Wochen“ soll sie auf Krücken umsteigen können, wie sie bereits vergangene Woche in einem Beitrag erklärte.
„Es wird eine harte Reise“
Ein Lichtblick bleibt: Ihr Hund „Chance“ weicht ihr nun nicht von der Seite und spendet Trost in der Reha. „Ich konzentriere mich jetzt auf die Therapie und darauf, gesund zu werden. Es wird eine harte und schmerzhafte Reise werden, aber ich stecke all meine Energie hinein, so wie ich es immer tue“, schreibt Vonn weiter. „Ich werde mir etwas Zeit für mich selbst nehmen. Ich werde euch Updates geben, wenn ich kann, aber im Moment liegt mein Fokus darauf, mich um mich selbst zu kümmern. Wie immer, danke für die Liebe und Unterstützung.“
