Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein

„Es wird eine harte Reise“

Ein Lichtblick bleibt: Ihr Hund „Chance“ weicht ihr nun nicht von der Seite und spendet Trost in der Reha. „Ich konzentriere mich jetzt auf die Therapie und darauf, gesund zu werden. Es wird eine harte und schmerzhafte Reise werden, aber ich stecke all meine Energie hinein, so wie ich es immer tue“, schreibt Vonn weiter. „Ich werde mir etwas Zeit für mich selbst nehmen. Ich werde euch Updates geben, wenn ich kann, aber im Moment liegt mein Fokus darauf, mich um mich selbst zu kümmern. Wie immer, danke für die Liebe und Unterstützung.“