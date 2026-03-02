Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rührende Botschaft

Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein

Ski Alpin
02.03.2026 07:58
Hund „Chance“ spendet Vonn Trost und Kraft in der Reha.
Hund „Chance“ spendet Vonn Trost und Kraft in der Reha.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/lindseyvonn/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ski-Queen Lindsey Vonn ist zwar endlich wieder zu Hause, doch die „harte Realität“ holt sie ein. Diesmal wartete ihr treuer Begleiter Leo nicht an der Tür auf sie.

0 Kommentare

„Home sweet home. Es fühlt sich gut an, im eigenen Bett zu schlafen … aber durch die Haustür zu rollen, ohne dass Leo mich wie immer begrüßte, war eine sehr harte Realität. Eine Realität, der ich mich stellen musste. Zusammen mit vielen anderen harten Realitäten, die vor mir liegen, während ich mich weiter vorwärts bewege …“, schreibt Vonn auf Instagram an ihre 3,6 Millionen Follower.

Dazu postet sie ein Foto mit ihrem zweiten Hund, dem rund einjährigen Cavalier King Charles Spaniel „Chance“.

Tragödie nach Sturz
Hinter der Ski-Ikone liegen dramatische Wochen. Ihr Comeback-Projekt für die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina endete in einer Katastrophe: schwerer Sturz, komplexe Fraktur am Schienbeinkopf. In einer Klinik in Italien kämpften Ärzte tagelang um ihr Bein, zeitweise drohte sogar eine Amputation.

Während Vonn im Krankenbett um ihre körperliche Genesung rang, erreichte sie die nächste Hiobsbotschaft: Ihr geliebter Hund Leo verlor am 9. Februar seinen Kampf gegen Lungenkrebs und Herzversagen – nur einen Tag nach ihrem folgenschweren Sturz. Aus der Ferne musste sie sich von ihrem treuesten Begleiter verabschieden.

Aktuell sitzt Vonn noch im Rollstuhl, doch „in ein paar Wochen“ soll sie auf Krücken umsteigen können, wie sie bereits vergangene Woche in einem Beitrag erklärte.

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn muss derzeit eine schwere Phase durchleben. 
Chance ist für sie da
Tränen bei Vonn: „Hat mich sehr mitgenommen!“
25.02.2026
Auch Zlatan reagiert
„Kämpfe weiter!“ Ronaldo wendet sich an Vonn
24.02.2026
Kompartmentsyndrom
Vonn enthüllt: Bein wäre beinahe amputiert worden!
23.02.2026
Comeback ein Fehler?
Vonn-Klartext: „Für all die Hater da draußen, …“
22.02.2026
Nach Sechs-Stunden-OP
Vonn: „Die Schmerzen sind schwer zu ertragen“
20.02.2026

„Es wird eine harte Reise“
Ein Lichtblick bleibt: Ihr Hund „Chance“ weicht ihr nun nicht von der Seite und spendet Trost in der Reha. „Ich konzentriere mich jetzt auf die Therapie und darauf, gesund zu werden. Es wird eine harte und schmerzhafte Reise werden, aber ich stecke all meine Energie hinein, so wie ich es immer tue“, schreibt Vonn weiter. „Ich werde mir etwas Zeit für mich selbst nehmen. Ich werde euch Updates geben, wenn ich kann, aber im Moment liegt mein Fokus darauf, mich um mich selbst zu kümmern. Wie immer, danke für die Liebe und Unterstützung.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
02.03.2026 07:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Lindsey Vonn
Instagram
RollstuhlHund
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
415.890 mal gelesen
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
394.598 mal gelesen
Ski Alpin
Conny ratlos: „Mich hat fast der Schlag getroffen“
126.210 mal gelesen
Kraftlos und ratlos: Conny Hütter im Ziel
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
4706 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
3864 mal kommentiert
Innenpolitik
Kickl uneinholbar voran, Babler ringt um Relevanz
822 mal kommentiert
Kickl hat seine Kanzlerschaft im Blick, Babler blickt seinem Parteitag entgegen.
Mehr Ski Alpin
Rührende Botschaft
Vonn zu Hause, aber „harte Realität“ holt sie ein
Nach fast 22 Saisonen
Nationenwechsler Baumann beendet seine Karriere!
Frecher Seitenhieb
„Wegen Englisch“: Armin Assinger neckt Pariasek
Krone Plus Logo
Wie ihr Ex-Idol Vonn
Nach einem Drama ist der große Skitraum geplatzt
Wetter Spielverderber
Abgesagt! Herren-Super-G in Garmisch gestrichen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf