Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen

Nachdem Stocker im Jänner des Vorjahres als Nachfolger des mit Regierungsverhandlungen gescheiterten Karl Nehammer quasi über Nacht an die Spitze der Volkspartei gespült worden war, galt er nach der Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der FPÖ als Vize unter einem Bundeskanzler Kickl gesetzt. Doch die blau-türkise Regierungsbildung platzte. Oder wie es Kickl im „Krone“-Interview letzte Woche formulierte: Er habe sie beendet, weil es sich als sinnlos erwiesen habe, „mit dieser Österreichischen Volkspartei das umzusetzen, was die Wähler haben wollten“.