Koalition mit Kickl gibt es nur mit Kompromissen

Am Dienstag jährt sich die Angelobung von Christian Stocker als österreichischer Regierungschef erstmals. Noch wenige Wochen vor dem 3. März 2025 hätte wohl niemand auf den ehemaligen Vizebürgermeister von Wiener Neustadt als Bundeskanzler der Republik gesetzt.
Nachdem Stocker im Jänner des Vorjahres als Nachfolger des mit Regierungsverhandlungen gescheiterten Karl Nehammer quasi über Nacht an die Spitze der Volkspartei gespült worden war, galt er nach der Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der FPÖ als Vize unter einem Bundeskanzler Kickl gesetzt. Doch die blau-türkise Regierungsbildung platzte. Oder wie es Kickl im „Krone“-Interview letzte Woche formulierte: Er habe sie beendet, weil es sich als sinnlos erwiesen habe, „mit dieser Österreichischen Volkspartei das umzusetzen, was die Wähler haben wollten“.
Geplatzt oder beendet: Eine Koalition ohne Kompromisse gibt es nicht.
Doch Kompromisse sind in den Augen Herbert Kickls „faul“. Das hat er heuer in seiner Neujahrsrede glasklar formuliert – „der hochgelobte Kompromiss ist nix anderes als der politische Kuhhandel, der Tauschbasar“. Das seien „miese Deals der Systemparteien“ und lediglich dazu da, sie an der Macht zu halten.
Da mag einiges dran sein. Aber Kickl muss sich nur in den Bundesländern umschauen: In vier regiert die FPÖ als Juniorpartner der ÖVP durchaus erfolgreich mit, in einem stellt sie sogar den Landeshauptmann. Das gelingt nicht mit Kompromisslosigkeit.
