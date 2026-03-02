Vorteilswelt
Angriffe auf Dubai:

Lindsay Lohan und ihre Familie in Sicherheit

Society International
02.03.2026 10:17
Lindsay Lohan und ihr kuwaitischer Ehemann Bader Shammas leben in Dubai.
Lindsay Lohan und ihr kuwaitischer Ehemann Bader Shammas leben in Dubai.(Bild: APA/VALERIE MACON / AFP)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Große Sorge um Hollywood-Star – jetzt gibt es Entwarnung! Nach den iranischen Angriffen auf Dubai fragen sich Fans weltweit: Wie geht es Lindsay Lohan?

0 Kommentare

Wie aus dem Umfeld der Schauspielerin bekannt wurde, sind Lohan, ihr Ehemann Bader Shammas und ihr gemeinsamer Sohn Luai wohlauf. Die Familie lebt seit Jahren in der Metropole am Persischen Golf – und hat die jüngsten Ereignisse unversehrt überstanden.

Die Nachricht sorgt international für Aufatmen, denn Dubai gilt bislang als sicherer Rückzugsort für zahlreiche Prominente und Unternehmer. Die jüngsten Entwicklungen haben jedoch weltweit Besorgnis ausgelöst.

Seit 2015 neues Leben in den Emiraten
Lindsay Lohan lebt bereits seit 2015 dauerhaft in Dubai. Fernab von Hollywood und Paparazzi hat sich die frühere Kinder- und Teenie-Ikone dort ein neues, ruhigeres Leben aufgebaut.

2020 begann ihre Beziehung zu Finanzexperte Bader Shammas. 2021 folgte die Verlobung, 2022 die Hochzeit – und 2023 krönte Sohn Luai ihr privates Glück.

Lesen Sie auch:
Co-Stars im Interview
Deshalb waren sie von Lindsay Lohan beeindruckt
09.08.2025

„In der Luft Raketen gesehen“
Auch deutsche und österreichische Prominente sind von den Angriffen betroffen, fühlen sich aber sicher. So meldete sich das Model Fiona Erdmann. Sie lebt seit neun Jahren in Dubai. Die 37-Jährige auf Instagram: „Auch ich habe in der Luft Raketen gesehen, die aber alle abgefangen worden sind. Wir wohnen nicht weit entfernt von einer Militärbasis, und natürlich ist das hier alles nicht schön.“

Der „Bild“ sagte sie: „Es handelt sich nicht um einen Konflikt gegen Dubai oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach allem, was wir hier vor Ort erleben, reagieren die Behörden sehr professionell und vorausschauend. Ich fühle mich weiterhin sicher, und Dubai bleibt für mich ein stabiler und gut geschützter Standort.“

Der österreichische Rapper RAF Camora, der am Freitag zu den Amadeus Awards erwartet wird, ist gerade in Dubai. „Bei uns ist bis jetzt Gott sei Dank alles ok“, schrieb er in einer Story auf Instagram. „Wir waren mittendrin, haben uns an einen sicheren Ort begeben. Sobald die Situation klarer ist, mehr dazu. Danke für die Nachrichten.“

