Austria: Dragovic knackt Rekord von Toni Polster

Polster: 1987 Torino -> 2000 Austria Salzburg

Polster spielte von 1982 bis 1987 bei der Wiener Austria, für die er in 145 Spielen 119 Tore erzielte. Im Sommer 1987 verließ er die Bundesliga und wechselte zum FC Torino nach Italien. Zwölf Jahre und zehn Monate später, im Jänner 2000, kehrte er auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zu Austria Salzburg in die Bundesliga zurück. In zwölf Liga-Spielen für die Salzburger erzielte er dabei zwei Treffer.