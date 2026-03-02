Vorteilswelt
Treffer gegen den LASK

Austria: Dragovic knackt Rekord von Toni Polster

Bundesliga
02.03.2026 10:17
Aleksandar Dragovic knackte mit seinem Tor einen Rekord von Toni Polster.
Aleksandar Dragovic knackte mit seinem Tor einen Rekord von Toni Polster.(Bild: Krone KREATIV/APA/MAX SLOVENCIK, GEPA Pictures)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aleksandar Dragovic traf beim 2:2 der Austria gegen den LASK und knackte damit einen Rekord von Legende Toni Polster.

Mit dem Remis gegen den LASK fixierten die Veilchen den Einzug in die Meistergruppe. Für einen besonderen Moment sorgte Abwehrchef Aleksandar Dragovic. In der 47. Minute zog der 34-Jährige ab, der Ball wurde noch leicht abgefälscht und schlug im Netz der Linzer ein – das erlösende 1:1 aus Sicht der Austria.

Für Dragovic war es ein ganz spezieller Treffer. Es war erst sein zweites Bundesliga-Tor in insgesamt 114 Einsätzen. Sein Premierentreffer datiert vom 4. Dezember 2010 gegen Salzburg. Zwischen Tor Nummer eins und Tor Nummer zwei liegen exakt 5.565 Tage.

Rekord geknackt
Damit schreibt Dragovic Liga-Geschichte. Laut Opta-Daten übertrifft er sogar Austria-Legende Toni Polster. Bei Polster lagen 4.697 Tage zwischen zwei Bundesliga-Toren. Dieser Rekord ist nun Geschichte.

Polster: 1987 Torino -> 2000 Austria Salzburg
Polster spielte von 1982 bis 1987 bei der Wiener Austria, für die er in 145 Spielen 119 Tore erzielte. Im Sommer 1987 verließ er die Bundesliga und wechselte zum FC Torino nach Italien. Zwölf Jahre und zehn Monate später, im Jänner 2000, kehrte er auf Leihbasis von Borussia Mönchengladbach zu Austria Salzburg in die Bundesliga zurück. In zwölf Liga-Spielen für die Salzburger erzielte er dabei zwei Treffer.

Für Dragovic ist es damit nicht nur ein wichtiger Treffer im Kampf um die Meistergruppe, sondern auch ein Platz in den Geschichtsbüchern der österreichischen Bundesliga. „Wir sind ein intaktes Team. Schauen wir, wohin unsere Reise noch führt“, meinte Dragovic nach dem Spiel.

Bundesliga
02.03.2026 10:17
