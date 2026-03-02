Desaströses Renn-Debüt für Mick Schumacher

Den Unfall sieht er als normalen Rennunfall an: „Es ist ein Rennen, und wenn man weit hinten ist, gibt es immer wieder Momente, in denen man drei oder sogar vier Autos vor oder hinter sich hat. Das ist von sich aus ein Risiko. Für uns lautet die wichtigste Erkenntnis also: Wir müssen uns weiter vorne qualifizieren, so einfach ist das.“