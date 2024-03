Volvo EX30: Wirklich so gut, wie alle glauben?

So fährt es sich im Volvo EX30

Von den Fahrleistungen her: sportlich. Auch wenn der Testwagen „nur“ den „schwachen“ Antrieb hat, mit Heckantrieb und 272 PS (es gibt auch noch den Allradler mit 428 PS) sowie 343 Nm. Der Volvo geht mit seinen 1787 kg laut Zulassung richtig ab. Nach 5,3 Sekunden stehen 100 km/h am Tacho. Dass er nur 180 km/h läuft, liegt an Volvos Sicherheitsbeschluss.