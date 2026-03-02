Teure Sinnlos-Ämter: Wer die Abschaffung blockiert

Wir lassen nicht locker

Allen Verhinderern sei gesagt: Wir, die „Kronen Zeitung“, werden niemals lockerlassen, bis diese Ungerechtigkeit beseitigt ist. Wir stehen felsenfest an der Seite der Steuerzahler und unserer Leser, nicht aufseiten maßloser Eliten. Bei jeder Gelegenheit, bei jeder Wahl werden wir diese himmelschreiende Geldverschwendung aufzeigen – und die Schuldigen klar benennen. Zweifeln Sie nie an unserer Entschlossenheit. Die Nachkriegsordnung ist vorbei. Es gibt kein Zurück. Handeln Sie – jetzt!