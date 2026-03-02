Tennis-Legende: „Manchmal träume ich noch davon“

Auf ihre erfolgreiche Karriere – unter anderem zwei Grand Slam-Viertelfinals – ist sie stolz. „Aber ich trage das nicht vor mir her. Ich habe immer probiert, fair und ein Vorbild zu sein.“ Das schätzten auch die Konkurrentinnen, die die Rechtshänderin 1991 zur fairsten Spielerin der Tour wählten. Auch die Loyalität war Floimair schon als Sportlerin wichtig. Für den STC schlug sie bei jeder Gelegenheit auf und verlor kein einziges Spiel in der Staatsliga. „Der Klub hat mich sehr unterstützt, ich wollte etwas zurückbringen.“