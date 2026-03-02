Tennis-Legende: „Manchmal träume ich noch davon“

Judith Floimair wurde unter dem Nachnamen Wiesner zu einer der besten österreichischen Tennisspielerinnen. Heute feiert die Salzburgerin ihren 60. Geburtstag. Im Gespräch mit der „Krone“ erinnerte sich die stets faire und loyale Ex-Sportlerin an ihre aktive Zeit.
Sie darf auf keiner Liste der besten Tennisspielerinnen Österreichs fehlen: Judith Floimair. In ihrer aktiven Karriere war sie unter dem Nachnamen Wiesner bekannt. Die Salzburgerin, die sich bis auf Weltranglistenplatz zwölf hochspielte, feiert heute ihren 60. Geburtstag.
Die Erfolgsgeschichte der gebürtigen Halleinerin begann als Hobby. „Meine Eltern haben darauf bestanden, dass ich die Matura mache. Den Beruf der Tennisspielerin gab es damals so nicht“, erinnert sich Floimair. Eine glückliche Fügung brachte den Stein ins Rollen.
Nichtantritt einer Schwedin als glückliche Fügung
Bei einem Turnier in Athen rutschte sie trotz Quali-Aus ins Hauptfeld, weil eine schwedische Spielerin nicht angereist war. Die Österreicherin stieß bis ins Viertelfinale vor und spielte sich in den folgenden Monaten gleich in die Top-150 der Welt. „Ich habe damals diese Chance genutzt. Ab und zu denke ich drüber nach, was passiert wäre, wenn die Schwedin doch gekommen wäre“, sagt sie.
Die Erinnerungen an ihre Laufbahn kommen noch im Schlaf hoch. „Manchmal träume ich noch davon. Meistens sind es aber Albträume“, lacht sie. In der aktiven Zeit musste sie sich selbst um viele Angelegenheiten kümmern, sei es die Bespannung, die Suche nach Trainingspartnerinnen oder die Organisation der Reisen. „Das sitzt wahrscheinlich ganz tief in mir“, vermutet sie.
Auf ihre erfolgreiche Karriere – unter anderem zwei Grand Slam-Viertelfinals – ist sie stolz. „Aber ich trage das nicht vor mir her. Ich habe immer probiert, fair und ein Vorbild zu sein.“ Das schätzten auch die Konkurrentinnen, die die Rechtshänderin 1991 zur fairsten Spielerin der Tour wählten. Auch die Loyalität war Floimair schon als Sportlerin wichtig. Für den STC schlug sie bei jeder Gelegenheit auf und verlor kein einziges Spiel in der Staatsliga. „Der Klub hat mich sehr unterstützt, ich wollte etwas zurückbringen.“
Für das Viertelfinale in Wimbledon hat man damals weniger Preisgeld bekommen als heutzutage für die erste Runde.
Viel Zeit mit Ehemann Roland
Mittlerweile wohnt die heutige Jubilarin mit Ehemann Roland in Mondsee. Seit 15 Jahren verkürzen sie sich in Südafrika stets den Winter und sind generell sehr aktiv. „Wir versuchen jeden Tag, etwas Schönes im Freien zu unternehmen.“
