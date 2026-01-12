Mercosur: Gut für die Wirtschaft, mies für Bauern

„Hässliche Szenen!“ Wirbel um Ex-Bayern-Flop
Pokal-Aus, dann:
Nach jahrelangen Verhandlungen und Diskussionen hat sich eine entscheidende Mehrheit der EU-Staaten für den Abschluss des Mercosur-Handelsabkommen entschlossen. Während Österreich bei seinem Veto geblieben ist, gehen die Meinungen zum Pakt auseinander.
Mit teils radikalen Protestmaßnahmen sind europäische Landwirte in den vergangenen Jahren gegen das Mercosur-Abkommen auf die Barrikaden gestiegen. Auch wenn ihre Bedenken durchaus Gehör fanden und manche Vertragsbestandteile angepasst wurden, war der nun beschlossene Abschluss ein Schock für sie – die Wirtschaft hingegen atmet auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.