Mercosur: Gut für die Wirtschaft, mies für Bauern

Mit teils radikalen Protestmaßnahmen sind europäische Landwirte in den vergangenen Jahren gegen das Mercosur-Abkommen auf die Barrikaden gestiegen. Auch wenn ihre Bedenken durchaus Gehör fanden und manche Vertragsbestandteile angepasst wurden, war der nun beschlossene Abschluss ein Schock für sie – die Wirtschaft hingegen atmet auf.