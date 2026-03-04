Das sind die Pläne für Hallenareal in Wolfsberg

Einen großen Verlust brachte das Feuer in jener schicksalhaften Septembernacht. 8500 m² wurden zerstört. Mit ihr auch das Lebenswerk des Künstlers Karl Schüßler, der seine Werke im geschätzten Wert von zehn Millionen Euro dort lagerte. Wenige Tage nach dem Brand – am 4. Oktober, hätte in der Halle auch ein Spielparadies eröffnet werden sollen.