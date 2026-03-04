Das sind die Pläne für Hallenareal in Wolfsberg

Gänzlich brannte Ende September 2024 die ehemalige Lebek-Halle in Wolfsberg nieder, ausgelöst durch einen elektrischen Defekt. Lange wusste man nicht, wie es mit dem 23.525 m² großen Gelände weitergeht. Nun geben die Eigentümer Pläne bekannt.
Einen großen Verlust brachte das Feuer in jener schicksalhaften Septembernacht. 8500 m² wurden zerstört. Mit ihr auch das Lebenswerk des Künstlers Karl Schüßler, der seine Werke im geschätzten Wert von zehn Millionen Euro dort lagerte. Wenige Tage nach dem Brand – am 4. Oktober, hätte in der Halle auch ein Spielparadies eröffnet werden sollen.
Was mit dem Gelände geschehen soll, war lange unklar. Inzwischen steht es aber fest: „Nach reiflicher Überlegung haben wir entschieden, ein Bürozentrum zu erbauen“, teilt Romana Lichtenegger mit, Gesellschafterin der LG-Immo GmbH in Wolfsberg. Denn die Frage nach modernen Büroflächen in der Gemeinde sei groß.
Energieeffizient durch PV-Anlage
„Architekten und Ingenieure werden die Bürogebäude so planen, dass sämtliche Anforderungen und Bedürfnisse für zukünftige Mieter erfüllt werden“, versprechen die Verantwortlichen. Auch eine eigene PV-Anlage soll Energie produzieren.
Apropos Mieter; mehr als die Hälfte der Fläche ist bereits für Interessenten reserviert – darunter sind etwa die Zurich Versicherung sowie pro mente Kärnten.
Eventuell auch neuer Standort für Polizeidienststelle
Das neue Projekt in der Lagerstraße heißt übrigens H3. Um die 2576 Quadratmeter Bürofläche werden dort entstehen. Weitere 764 Quadratmeter sind Allgemeinfläche und teilweise Keller. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa zwölf Millionen Euro.
Die Gespräche mit der Stadtgemeinde sind gut verlaufen. Baustart ist Mitte 2026. Eineinhalb Jahre lang wird gebaut.
Romana Lichtenegger, Gesellschafterin der LG-Immo GmbH
Der neue Office-Park kann in Zukunft auch das neue Zuhause der Polizeidienststelle Wolfsberg werden, denn die LG-Immo GmbH habe sich an der Ausschreibung für die Exekutive mitbeteiligt. Bisher befindet sich die Dienststelle ja in der Lindhofstraße – im Bereich des Krankenhauses.
