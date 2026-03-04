Gleichstellung als Wettbewerbsvorteil

Gleichstellung zeigt sich in Arbeitsmarktzahlen

„Gleichstellung ist kein kurzes Projekt, sondern eine bewusst gewählte Strategie, die langfristig in die Zukunft wirkt und vielfach als Wettbewerbsvorteil unterschätzt wird“, so Kärntens AMS-Chef Peter Wedenig, der dies mit Daten untermauert: Die Arbeitslosenquote von Frauen konnte von 10,4 Prozent im Jahr 2026 auf 6,7 Prozent im Jahr 2025 gesenkt werden. Damit lag sie unter der Quote der Männer (8,2 Prozent im Vorjahr) und unter dem Österreichdurchschnitt der Arbeitslosenquote bei Frauen: 6,9 Prozent. Die Erwerbsquote bei Frauen ist in Kärnten auf 70,1 Prozent gestiegen (Stand 2024; 2026 lag sie bei 65,1 Prozent).