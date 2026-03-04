Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärntner Arbeitsmarkt

Gleichstellung als Wettbewerbsvorteil

Kärnten
04.03.2026 12:02
Frauen in der Technik: Berufsfelder, die in der aktiven Arbeitszeit und in der Pension mehr ...
Frauen in der Technik: Berufsfelder, die in der aktiven Arbeitszeit und in der Pension mehr Einkommen garantieren und Berufsfelder, die ohne Frauen nicht abgedeckt werden können.(Bild: Seventyfour - stock.adobe.com)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Gleichstellung ist der Schlüssel für Fachkräfte, wirtschaftliche Stärke und die Zukunft Kärntens, betonen AMS-Chef Peter Wedenig, die Arbeitsmarkt- und Gleichstellungsreferentin Gaby Schaunig und ÖGB-Frauenvorsitzende Silvia Igumnov. Einige Programme, auch „Quick Wins“ können dafür einiges tun.

0 Kommentare

Der Kärntner Arbeitsmarkt ist im Umbruch: Einerseits wird der demographische Wandel stärker spürbar, andererseits finden sich immer mehr Arbeitskräfte im Zentralraum Klagenfurt/Villach, doch auch außerhalb suchen Unternehmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und durch die anziehende Konjunktur braucht es qualifizierte Fachkräfte, die es nur gibt, wenn die Frauen eingebunden werden. 

„Arbeitsbedingungen müssen die Lebensrealitäten berücksichtigen. Davon profitieren nicht nur die Frauen, sondern auch die Wirtschaft, die Regionen, die Gesellschaft insgesamt“, so Arbeitsmarkt- und Gleichstellungsreferentin und LH-Stv. Gaby Schaunig.

Gleichstellung zeigt sich in Arbeitsmarktzahlen
„Gleichstellung ist kein kurzes Projekt, sondern eine bewusst gewählte Strategie, die langfristig in die Zukunft wirkt und vielfach als Wettbewerbsvorteil unterschätzt wird“, so Kärntens AMS-Chef Peter Wedenig, der dies mit Daten untermauert: Die Arbeitslosenquote von Frauen konnte von 10,4 Prozent im Jahr 2026 auf 6,7 Prozent im Jahr 2025 gesenkt werden. Damit lag sie unter der Quote der Männer (8,2 Prozent im Vorjahr) und unter dem Österreichdurchschnitt der Arbeitslosenquote bei Frauen: 6,9 Prozent. Die Erwerbsquote bei Frauen ist in Kärnten auf 70,1 Prozent gestiegen (Stand 2024; 2026 lag sie bei 65,1 Prozent).

Zitat Icon

Im Februar ist die Arbeitslosigkeit in Kärnten wieder um 0,8 Prozent gesunken; bei Frauen um minus 1,1 Prozent.

Peter Wedenig, Geschäftsführer AMS Kärnten

Dies sei, so Wedenig, durch gezielte Programme entstanden, beispielsweise durch „Gender Budgeting“:  51,3 Prozent der Mittel, also 35,2 Millionen Euro, wendet das AMS für Frauenprogramme auf; für Berufsorientierung, für Förderung von Wiedereinsteigern, für Aus- und Weiterbildung.

Zitat Icon

Reihenweise belegen Studien: Unterschiedlich zusammengesetzte Teams arbeiten am besten; also Männer und Frauen, Ältere und Jüngere.

Gaby Schaunig, Arbeitsmarkt- und Gleichstellungsreferentin und LH-Stv.

Kleine Schritte – große Wirkung
Pragmatische Hebel, die rasch Wirkung in Sachen Chancengleichheit zeigen, sollen „Quick Wins“ bieten – ohne zusätzliches Budget, ohne zusätzliches Personal. Als kleinen Schritt mit großer Wirkung wird Geschäftsführern beispielsweise empfohlen, die Gleichstellung auf der Firmenhomepage sichtbar zu machen: Ein kurzes Statement zur Gleichstellung, denn Haltung wirkt, wenn sie sichtbar ist, heißt es bei „Quick Wins“. Geschlechtergerechte Sprache, eine Ansprechperson im Unternehmen für Gleichstellungsfragen seien ebenfalls einfache Schritte auf dem Weg.

“Gleichstellung ist eine Win-win-Situation für alle, für die Frauen, für die Männer und auch volkswirtschaftlich“, so Schaunig, die eine Erfolgsgeschichte aus einer Frauenstiftung bringt: Eine Frau, die Notstand bezogen hatte und wegen einer Erkrankung nicht mehr in ihrem erlernten Beruf als Friseurin arbeiten konnte, wurde umgeschult, ist nun als Visagistin in Vollzeit beschäftigt, hat ein gesichertes Einkommen und eine gute Perspektive für ihre Pension.

Zitat Icon

Am Frauentag feiere ich, was Frauen leisten, und zeige auf, dass die Gleichstellung noch immer nicht erreicht ist. Es braucht Druck und Kontrolle. 

Silvia Igumnov, ÖGB-Landesfrauenvorsitzende

Noch immer verdienen Frauen in Österreich im Durchschnitt um 15,5 Prozent weniger als Männer – das sind mehr als 10.000 Euro weniger im Jahr! „Diese Ungleichheit wirkt sich nicht nur im Erwerbsleben aus, sondern verfestigt sich im Alter“, spricht ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov die für Frauen im Durchschnitt um 40 Prozent niedrigere Pension an.  „Das sind in Kärnten 942 Euro weniger.“ Ein hohes Risiko von Altersarmut besteht: Von 17.000 Ausgleichszulagenbeziehern in Kärnten sind 67 Prozent Frauen.

Lohnunterschiede nur wegen des Geschlechts
„Und zwei Drittel des Lohnunterschiedes sind nicht erklärbar, kommen also nur durch die Tatsache zustande, dass es eine Frau ist und kein Mann“, so Igumnov, die die im Juni in Österreich umzusetzende Lohntransparenzrichtlinie begrüßt. Die Richtlinie besagt: Unternehmen ab 100 Beschäftigten müssen einer staatlichen Stelle offenlegen, was sie den Mitarbeitern zahlen. „Transparenz schafft Fairness. Nur wenn die Gehälter nachvollziehbar sind, können ungerechtfertigte Unterschiede beseitigt werden.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
04.03.2026 12:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Der Pilot verlor die Kontrolle über den Flieger und krachte wohl ungebremst mit der Flugzeugnase ...
Trümmerfeld auf Acker
Pilot stürzt vor den Augen der Tochter in den Tod!
In einem Brief an die Stadt beschreibt Schulsprecher Viktor Branković die schlimmen Zustände auf ...
Offener Brief
„Gumpi“: Schüler werden mit Drogenspritzen gejagt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
443.719 mal gelesen
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Außenpolitik
Trump nennt Zeitplan ++ Paris verlegt Kriegsschiff
410.412 mal gelesen
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
354.309 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
3501 mal kommentiert
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Straße von Hormuz gesperrt ++ 6 US-Soldaten tot
2755 mal kommentiert
Rauchwolken und ein zerstörtes Schiff im Hafen von Bandar Abbas an der Straße von Hormuz
Kolumnen
Wenn Herbert Kickl unser Bundeskanzler wäre …
1506 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Kärnten
Kärntner Arbeitsmarkt
Gleichstellung als Wettbewerbsvorteil
Krone Plus Logo
90 bunte Jahre
Er war Kammerdiener, Stadtrichter, Glückskind
LH Kaiser in Brüssel
Stärkere EU-Regionen in einer „Welt der Wölfe“
Goalie ist gefordert
Saisonende droht! VSV hat keine Angst vor Linz
Nach Flammen-Inferno
Das sind die Pläne für Hallenareal in Wolfsberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf