„Unmenschlich!“ Orth hat den Lindwurm erklommen

Knapp nach 7 Uhr erreichte er am Samstag nach vier Tagen und drei Stunden Marsch den Lindwurm, zog seine Jacke aus und ballte die Fäuste. „Nichts hat mich so angetrieben, nichts hat mich so motiviert wie die Sterne am Himmel. Jetzt bin ich da.“ Viele Freunde vom gemeinnützigen Verein Wandelstern, der Eltern und Familien Beratung bei ungeborenen Kindern anbietet, haben auf ihn gewartet. Er hat auch einen Pokal von Wandelstern in Empfang genommen. „Höchsten Respekt, es war fast unmenschlich, was Mario Orth bei diesen Bedingungen geschafft hat“, sagt Bernadette Hartl, die dem Verein vorsteht.