Schlafen im Stiegenhaus: Kältemarsch geht weiter

„Ich hab die Kälte überlebt. Und mache weiter“

Denn die Kälte frisst ihn fast auf. In den Bergen hat es minus 20 Grad, Orth überquerte den Semmering, geht jetzt über Leoben Judenburg entgegen. „Ich hab es überlebt. Und mache weiter. Und die Kärntner Luft spüre ich schon fast“, lächelt der 36-Jährige. Eigentlich wollte er in knapp fünf Tagen nur acht Stunden schlafen, das Vorhaben musste er wegen der unfassbar harten Bedingungen ändern. „Ich hab schon eine Pause für insgesamt zehn Stunden gemacht“, erzählt Orth. Auch bei einigen Lokalen hat er eingekehrt und einen Kaffee getrunken.“ Der Wiener hat nur einen Schlafsack mit.