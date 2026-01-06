Der Wohltäter, der durch die eisige Kälte geht

„Es wird eine Tortur.“ Die Nächte geht Orth durch

Insgesamt will der 36-Jährige nur acht Stunden schlafen. „Am Dreikönigstag startet die Aktion. Dann gehe ich die ganze Nacht durch, 26 Stunden sind vorgesehen. Die erste sechsstündige Pause ist nach dem Semmering im Umkreis von Leoben geplant. Das ist nach 160 Kilometern.“ Insgesamt benötigt er alleine nach Leoben 35 Stunden. Die zweite Route führt ihn nach Althofen, wo er zwei Stunden schlafen wird. Orth nächtigt in keinem Hotel, sondern nimmt einen Schlafsack mit und schläft bei Tankstellen.