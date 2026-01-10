Königssohn als Hoffnungsträger

Seit fast zwei Wochen gehen im Iran wieder die Menschen auf die Straßen. Ursprünglich um gegen die Hyperinflation zu protestieren, mittlerweile richten die Demonstrationen sich aber auch gegen das verkrustete Mullah-Regime. Und wie schon so oft gehen die Sicherheitskräfte mit großer Härte gegen jene vor, die sie als „Randalierer“ sehen, gegen jene also, die den Sturz des Obersten Führers Ajatollah Ali Khamenei und ein Ende der Islamischen Republik fordern. 45 Menschen sollen bereits getötet, mehr als 2000 verhaftet worden sein. Schon bald könnte es die ersten Hinrichtungen geben – zur Abschreckung.