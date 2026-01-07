Exklusiv und luxuriös – Sturm rückt im Camp ein!

Der frühe Vogel fängt den Wurm! Das galt heute auch für die Sturm-Kicker. Bereits um fünf Uhr war in Graz Abfahrt zum Flughafen Schwechat, wo der Meister ins Trainingslager nach Marbella abhob. Bis 15. Jänner schwitzt er unter der andalusischen Sonne, bestreitet zwei Tests gegen FC Brügge und Kopenhagen.