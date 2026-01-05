„Krone“-Tag: Viel Spaß in der Wald-Ausstellung

Viele Familien nützten den ersten Samstag im neuen Jahr 2026 für einen Besuch im Linzer Schlossmuseum. Hier war „Krone“-Tag angesagt, es gab gratis Eintritt. Eltern, Großeltern und Kinder tauchten gemeinsam in die Wunderwelt Wald ein, es gab vieles zum Ausprobieren und Mitmachen: „Hier hat man richtig Spaß!“, lautete der Tenor.
„Wir sind schon öfters hier gewesen, die Kinder finden es immer spannend“, heißt es von Familie Nestler in St. Florian. Sie nutzte den „Krone“-Tag im Linzer Schlossmuseum, um in die aktuelle Ausstellung „Waldreich“ einzutauchen.
Ob interaktive Stationen, kreative Bastelstationen oder Hands-on-Module – Mitmachen wurde großgeschrieben. Gemeinsam ging es auch ans Entschlüsseln von Tierspuren, die eigenen Waldklänge finden oder das „Wood Wide Web“ erkunden. „Das bringt auch viel, wenn man dann später im echten Wald unterwegs ist“, sagte Norbert W., der mit seinen zwei Söhnen – vier und 12 Jahre alt – gekommen war.
Die Ausstellung „Waldreich“ läuft weiter
Und Elina und Laura bestätigten: „Wir sind oft hier – wir haben immer Spaß! Heute natürlich auch“ Die Ausstellung „Waldreich. Der Wald und wir!“ ist noch bis 25. Mai im Schlossmuseum zu erleben.
