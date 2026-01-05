Vorteilswelt
Schlossmuseum Linz

„Krone“-Tag: Viel Spaß in der Wald-Ausstellung

Oberösterreich
05.01.2026 17:00
(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Viele Familien nützten den ersten Samstag im neuen Jahr 2026 für einen Besuch im Linzer Schlossmuseum. Hier war „Krone“-Tag angesagt, es gab gratis Eintritt. Eltern, Großeltern und Kinder tauchten gemeinsam in die Wunderwelt Wald ein, es gab vieles zum Ausprobieren und Mitmachen: „Hier hat man richtig Spaß!“, lautete der Tenor.

„Wir sind schon öfters hier gewesen, die Kinder finden es immer spannend“, heißt es von Familie Nestler in St. Florian. Sie nutzte den „Krone“-Tag im Linzer Schlossmuseum, um in die aktuelle Ausstellung „Waldreich“ einzutauchen.

Ob interaktive Stationen, kreative Bastelstationen oder Hands-on-Module – Mitmachen wurde großgeschrieben. Gemeinsam ging es auch ans Entschlüsseln von Tierspuren, die eigenen Waldklänge finden oder das „Wood Wide Web“ erkunden. „Das bringt auch viel, wenn man dann später im echten Wald unterwegs ist“, sagte Norbert W., der mit seinen zwei Söhnen – vier und 12 Jahre alt – gekommen war.

Elina, Laura und Diana nutzten die Aktivstationen
Elina, Laura und Diana nutzten die Aktivstationen(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Familie Nestler aus St. Florian freute sich über den gemeinsamen Ausflug
Familie Nestler aus St. Florian freute sich über den gemeinsamen Ausflug(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Die Ausstellung „Waldreich“ läuft weiter
Und Elina und Laura bestätigten: „Wir sind oft hier – wir haben immer Spaß! Heute natürlich auch“ Die Ausstellung „Waldreich. Der Wald und wir!“ ist noch bis 25. Mai im Schlossmuseum zu erleben.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Schlossmuseum Linz
„Krone“-Tag: Viel Spaß in der Wald-Ausstellung
Schwer verletzt
89-Jährige mit Rollator zweimal von Auto überrollt
Ex-Mann unter Verdacht
Welserin über WhatsApp bedroht: „Today you die“
Krone Plus Logo
Forscherin verrät
Das Geheimnis, wie man wirklich abnehmen kann
100 km/h zu schnell
22-Jähriger raste mit seinem BMW über Autobahn
