KTM-Motohall: Pedro Acosta enthüllt sein Bike

Zum Jahresbeginn 2026 wird die KTM Motohall in Mattighofen – ein Motorrad-Museum – wieder zur internationalen Bühne: Motorsport-Fans können mit Racing-Helden auf Tuchfühlung gehen, die man sonst nur im Fernsehen erlebt. Außerdem kann man Blicke in die Entwicklungsabteilung werfen, es gibt etwas zu gewinnen und Public Viewing.
Das KTM Museum in Mattighofen, die große Erlebniswelt rund um Motorsport, Technik und die Geschichte des Motorrads, bietet regelmäßig Führungen an. Und es gibt schon zu Jahresbeginn einige besondere Highlights.
Den Auftakt macht am 14. Januar 2026 Pedro Acosta. Der spanische MotoGP™-Pilot des Red Bull KTM Factory Racing Teams enthüllt sein Weltmeisterbike aus der Saison 2023 in der Heroes-Ebene des KTM Museums.
Meet & Greet mit dem Star
Mit diesem besonderen Moment wird Acosta Teil der KTM-Weltmeistergalerie, die 28 Racing-Legenden samt ihrer Originalbikes zeigt. Vor der Enthüllung gibt Motorsportchef Pit Beirer einen exklusiven Rückblick und Ausblick auf die kommende Saison. Im Anschluss folgt ein Meet & Greet mit dem jungen MotoGP™-Star – Autogramme, Fotos und persönliche Begegnungen inklusive.
Blick auf die Werkbank
Am 11. Februar öffnet KTM die Türen zu den „heiligen Hallen“ des Motorsports. Die Werksführung „Inside KTM Factory Racing“ führt Besucher von der Motohall ins Motorsportgebäude in Munderfing. Zwischen Werkbänken und Entwicklungsabteilungen wird klar, wie Weltmeisterbikes entstehen und Rennsaisons geplant werden – ein Erlebnis für echte Insider.
Noch ein Weltmeister
Nur einen Tag später, am 12. Februar, schlägt das Herz der Offroad-Szene höher. Manuel Lettenbichler, mehrfacher Hard Enduro Weltmeister, ist zu Gast. Beim Tech-Talk Spezial spricht er über seine KTM 300 EXC, Training und Technik – und gibt Fans die Chance Fragen zu stellen und ein signiertes Motorrad-Originalteil zu gewinnen. Snacks und Drinks machen den Abend perfekt.
Weiters: Kostenloses Public Viewing des ersten MotoGP™-Rennens der Saison 2026 in Thailand. Tickets für alle Events sind ab sofort online verfügbar auf ktm-motohall.com.
