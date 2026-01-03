KTM-Motohall: Pedro Acosta enthüllt sein Bike

Zum Jahresbeginn 2026 wird die KTM Motohall in Mattighofen – ein Motorrad-Museum – wieder zur internationalen Bühne: Motorsport-Fans können mit Racing-Helden auf Tuchfühlung gehen, die man sonst nur im Fernsehen erlebt. Außerdem kann man Blicke in die Entwicklungsabteilung werfen, es gibt etwas zu gewinnen und Public Viewing.