Rosengarten: Sternstunden mit Kabarett und Musik

Oberösterreich
21.12.2025 14:00
Die „Kernölamazonen“, ein steirisches Kabarett-Trio, zählt zu den Publikumslieblingen im Linzer ...
Die „Kernölamazonen", ein steirisches Kabarett-Trio, zählt zu den Publikumslieblingen im Linzer Rosengarten

Ein Meer aus Rosenblüten, ein grandioses Panorama und ein leichter Sommerspritzer! Das Kulturpaket für einen heißen Sommer im Linzer Rosengarten funkelt und glitzert schon. Ab 1. Juli bis 12. August werden 21 Veranstaltungen geboten – bestes Kabarett, prickelnde Konzerte, auch mit Italo-Flair.

Sommer, Sternenhimmel, Sensationen – der Rosengarten am Linzer Pöstlingberg ist nicht nur ein romantischer Ort, er wird auch wieder zur Bühne. „Wir bieten das Beste aus der Kabarettszene und Live-Konzerte“, sagt Sabine Weiler von Weiler Shows.

Sie konnte für den Sommer im Rosengarten, den die „Krone“ prästentiert, neue Programme von den schlagfertigen Kernölamazonen (6. Juli) oder dem charismatischen Stefan Leonhardsberger (29. Juli) an Land ziehen.

Lachen bis die Tränen kommen, ist das Motto des Simpl-Duos Bernhard Murg & Stefano Bernardin, zwei Meister der Doppelconference (14. Juli). Einzigartig: Heinz Marecek und Erwin Steinhauer, die beliebten TV-Stars, fragen „Was lachen Sie?“ (20. Juli).

Bernhard Murg, Stefano Bernardin
Bernhard Murg, Stefano Bernardin(Bild: theopenfactor)
Tom Gaebel aka „Dr. Swing"
Tom Gaebel aka „Dr. Swing“(Bild: Lions Club Tecklenburg)
Heinz Marecek und Erwin Steinhauer
Heinz Marecek und Erwin Steinhauer(Bild: Xenia Trampusch)

Es gibt auch viele Musikhighlights im Rosengarten
Was für eine Premiere! Tom Gaebel, liebevoll als „Dr. Swing“ bekannt, tritt erstmals in Linz mit einer Hommage an Frank Sinatra auf (9. Juli).

Die legendäre Band Wir4 – mit Harald Fendrich, Gary Lux, Ulli Bär und Harry Stampfer – feiert ihr 15-jähriges Jubiläum mit einem Live-Konzert (22. Juli).

Wir4
Wir4(Bild: Wir4)
Aldo Celentano
Aldo Celentano(Bild: Ferdinando Iannone)
Insieme
Insieme(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Italo-Flair und der beste Platz zum Chillen
„Unser Steckenpferd – die Italo-Abende – dürfen natürlich nicht fehlen!“, betont Weiler. Die „Italienische Nacht“ mit Insieme – Monika Ballwein, Christian Deix, Erik Arnò und René Velazquez Diaz – ist wieder zweimal angesetzt (1., 2. Juli). Die besten Italo-Hits bringt Aldo Celentano (15., 16. Juli) an zwei Abenden in den Rosengarten.

„Hier ist einfach der perfekte Ort, um mit Familie, Freunden oder Kunden ein bisschen vom Alltag zu entfliehen!“, sagt Weiler. Tickets für eines der Events im Rosengarten eigenen sich übrigens auch als Weihnachtsgeschenke.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
