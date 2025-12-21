Rosengarten: Sternstunden mit Kabarett und Musik

Italo-Flair und der beste Platz zum Chillen

„Unser Steckenpferd – die Italo-Abende – dürfen natürlich nicht fehlen!“, betont Weiler. Die „Italienische Nacht“ mit Insieme – Monika Ballwein, Christian Deix, Erik Arnò und René Velazquez Diaz – ist wieder zweimal angesetzt (1., 2. Juli). Die besten Italo-Hits bringt Aldo Celentano (15., 16. Juli) an zwei Abenden in den Rosengarten.