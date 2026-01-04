Bauernaufstand, Blasmusik und Kunst-Aufreger

Theater

„Turandot“ von Giacomo Puccini, Musiktheater Linz (ab 17. 1.); „Woyzeck“ von Büchner, Schauspielhaus Linz (ab 28. 2.); „Girl from the North Country“, Musicalfrühling, Stadttheater Gmunden (ab 27. 3.);



Klassik/Jazz

Ulrichsberger Kaleidophon (ab 24. 4.); OÖ. Stiftskonzerte (ab 30. 5.); Gustav Mahler Festival, Steinbach am Attersee, (ab 21. 6.); Lehár Festival, Theaterhaus, Bad Ischl (ab 11. 7.);



Festivals

Donau Festwochen Strudengau (ab 24. 7.); Pflasterspektakel (ab 23. 7.);