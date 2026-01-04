Vorteilswelt
45.000 ohne Strom

Linksradikale bekennen sich zum Berlin-Anschlag

Ausland
04.01.2026 09:53

Nach einem Brandanschlag auf eine Strombrücke in Berlin sind seit Samstag 45.000 Haushalte ohne Strom. In der Nacht konnten 7000 Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Bei der Polizei ging mittlerweile ein Bekennerschreiben ein. Demnach reklamiert die linksradikale Vulkangruppe den Anschlag für sich. 

0 Kommentare

Die Polizei prüft derzeit die Echtheit des Schreibens. Laut dem TV-Sender rbb  wird in Sicherheitskreisen das Schreiben für plausibel gehalten. Die linke Terrorgruppe wird auch im Verfassungsschutzbericht des Bundes erwähnt: „Häufig haben die Angriffe spürbare Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Linksextremer Terror seit 14 Jahren
Die Linksextremisten terrorisieren bereits seit 14 Jahren Berlin mit Brandanschlägen auf Fahrzeuge, Firmen und Infrastruktur. Zuletzt hatten sie im September einen Brandanschlag auf zwei Strommasten verübt.

Am Tatort hat die Polizei inzwischen Fußspuren im Schnee gesichert. Rund um die Uhr wird nun an der Wiederherstellung der Stromtrasse gearbeitet. Die kalte Witterung behindert aber die Arbeiten.

Am Samstagmorgen wurde ein Container in Brand gesetzt, sodass die darüberlaufende wichtige Stromtrasse zerstört wurd.
Am Samstagmorgen wurde ein Container in Brand gesetzt, sodass die darüberlaufende wichtige Stromtrasse zerstört wurd.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Blackout bis Donnerstag
Durch den Stromausfall müssen weiterhin Zehntausende Berliner in ihren Wohnungen frieren, weil die Heizungen bei Minustemperaturen ausgefallen sind. Auch Krankenhäuser, Altenheime, Schulen und Kitas sind von dem Anschlag betroffen. Der Blackout wird wohl bis Donnerstag anhalten.

(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Samstagmorgenfrüh hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Man gehe von einer mutwilligen Tat aus, sagte eine Sprecherin von Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD).

