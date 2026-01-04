Linksradikale bekennen sich zum Berlin-Anschlag

Nach einem Brandanschlag auf eine Strombrücke in Berlin sind seit Samstag 45.000 Haushalte ohne Strom. In der Nacht konnten 7000 Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Bei der Polizei ging mittlerweile ein Bekennerschreiben ein. Demnach reklamiert die linksradikale Vulkangruppe den Anschlag für sich.