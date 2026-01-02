Eine Stadt im freien Fall: Was wurde aus Berlin?

In Deutschland wurde die Debatte sehr emotional geführt. Von Links wurde Kanzler Merz Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit vorgeworfen. Die CDU und die bayrische CSU hielten dagegen und legten nach. So meinte etwa Unions-Fraktionschef Jens Spahn, „an den Hauptbahnhöfen, auf den Marktplätzen dieses Landes, sind natürlich die Folgen irregulärer Migration zu sehen.“ Sie beschäftigten die Menschen. „Und natürlich müssen wir darüber reden, was das mit diesem Land macht“, so Spahn.