Wien: Zwei Teenager verlieren Hand und zwei Finger

Schwerer Unfall an Silvester in Wien! Fünf Minuten vor Mitternacht verletzte sich ein 14-Jähriger in Favoriten beim Hantieren mit einem Böller so schwer, dass er eine Hand verlor. Laut der Berufsfeuerwehr hatte sich ein 13-Jähriger zwei Finger teilamputiert, ein 22-Jähriger verschluckte sogar Teile eines Knallkörpers.
An Silvester ereigneten sich mehrere schwere Unfälle bei Jugendlichen sowie weitere besorgniserregende Vorfälle. Nur fünf Minuten vor dem Jahreswechsel explodierte ein Böller in der Hand des 14-Jährigen, als er gerade damit hantierte. Die Berufsrettung Wien eilte rasch zum Unfallort, doch für seine Hand kam jede Hilfe zu spät.
Die Blutung wurde noch vor Ort mit einem sogenannten „Tourniquet“ unter Kontrolle gebracht. Der 14-Jährige erhielt Schmerzmittel und wurde danach in einen Schockraum gebracht, berichtet die Berufsrettung am Donnerstag.
13-Jähriger verliert zwei Finger
Wenige Stunden zuvor kam es gegen 17.45 Uhr in Hietzing zu einem weiteren schweren Böller-Unfall: Ein 13-Jähriger lief aufgebracht einem Team der Berufsrettung Wien entgegen und hatte bereits schwere Verletzungen an der Hand. Beim Hantieren mit dem Feuerwerkskörper dürfte dieser in seiner Hand explodiert sein, dadurch hatte er sich zwei Finger teilamputiert. Der Jugendliche wurde vor Ort versorgt, erhielt Schmerzmedikation und anschließend in einen Schockraum gebracht.
In Brigittenau wurde ein Tourist durch einen Knallkörper schwer verletzt. Der 22-Jährige wurde kurz vor 23 Uhr laut eigenen Angaben getroffen und erlitt schwere Verletzungen am Auge, Verbrennungen im Gesicht sowie Schnittwunden. Außerdem klagte er über Hörprobleme. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann vor Ort, verabreichte Schmerzmittel und brachte ihn anschließend auf die Verbrennungsintensivstation.
Mann verschluckt Teile von Böller
Kurz vor Mitternacht rückte ein Team des Samariterbundes zum Kahlenberg aus: Ein 22-jähriger Mann war von einem Böller getroffen worden und hatte laut eigenen Angaben sogar ein Teilstück des Knallkörpers verschluckt. Er klagte über Übelkeit und brennende Schmerzen im Hals. Nach der notfallmedizinischen Versorgung wurde der Mann mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht.
Zu Silvester hatten die Rettungskräfte besonders in den Abend- und Nachtstunden alle Hände voll zu tun: Zahlreiche Menschen wurden durch Knallkörper und Raketen verletzt. Viele klagten über Verbrennungen an Händen und im Gesicht, Augenverletzungen oder Probleme mit dem Gehör – die Rettung versorgte die Betroffenen umgehend.
Steigende Anzahl von Einsätzen
In 24 Stunden wurden die Einsatzkräfte der Wiener Rettungsorganisationen insgesamt 1135 Mal alarmiert, um notfallmedizinische Versorgung bei Betroffenen durchzuführen – deutlich mehr als in den Vorjahren. In der Nacht von 2024 auf 2025 waren es 993 Einsätze, 2023 auf 2024 waren es insgesamt 1013 Einsätze.
