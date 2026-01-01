Wien: Zwei Teenager verlieren Hand und zwei Finger

13-Jähriger verliert zwei Finger

Wenige Stunden zuvor kam es gegen 17.45 Uhr in Hietzing zu einem weiteren schweren Böller-Unfall: Ein 13-Jähriger lief aufgebracht einem Team der Berufsrettung Wien entgegen und hatte bereits schwere Verletzungen an der Hand. Beim Hantieren mit dem Feuerwerkskörper dürfte dieser in seiner Hand explodiert sein, dadurch hatte er sich zwei Finger teilamputiert. Der Jugendliche wurde vor Ort versorgt, erhielt Schmerzmedikation und anschließend in einen Schockraum gebracht.