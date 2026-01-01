Rakete flog ins Gesicht und verletzte Mann schwer

Gleich zwei folgenschwere Unfälle mit Pyrotechnik hat es in der Silvesternacht in Tirol gegeben! In Erl (Bezirk Kufstein) verlor ein 14-Jähriger bei einer Explosion den kleinen Finger. In Längenfeld (Bezirk Imst) flog eine Rakete ins Gesicht eines Mannes.
Der 38-jährige Einheimische zündete zu Mitternacht in Längenfeld eine Feuerwerksrohrbatterie. Diese flog jedoch nicht wie geplant nach oben, sondern zur Seite. Sie traf den Mann im Gesicht, der dabei schwer verletzt wurde. Er musste von einem Notarzt vor Ort behandelt werden.
Jugendlicher verlor Finger
Ebenfalls schwer verletzt hat sich ein 14-jähriger Ungar mit einem Feuerwerkskörper in Erl. Der Bursche zündete diesen kurz nach Mitternacht. Bei der Explosion wurde ihm der kleine Finger an der rechten Hand abgerissen.
Der Jugendliche wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, schildert die Polizei.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.