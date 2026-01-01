Vorteilswelt
Teenie verlor Finger

Rakete flog ins Gesicht und verletzte Mann schwer

Tirol
01.01.2026 11:22
Gleich zwei folgenschwere Unfälle mit Pyrotechnik hat es in der Silvesternacht in Tirol gegeben! In Erl (Bezirk Kufstein) verlor ein 14-Jähriger bei einer Explosion den kleinen Finger. In Längenfeld (Bezirk Imst) flog eine Rakete ins Gesicht eines Mannes. 

Der 38-jährige Einheimische zündete zu Mitternacht in Längenfeld eine Feuerwerksrohrbatterie. Diese flog jedoch nicht wie geplant nach oben, sondern zur Seite. Sie traf den Mann im Gesicht, der dabei schwer verletzt wurde. Er musste von einem Notarzt vor Ort behandelt werden.

Jugendlicher verlor Finger
Ebenfalls schwer verletzt hat sich ein 14-jähriger Ungar mit einem Feuerwerkskörper in Erl. Der Bursche zündete diesen kurz nach Mitternacht. Bei der Explosion wurde ihm der kleine Finger an der rechten Hand abgerissen.

Der Jugendliche wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, schildert die Polizei.

Martin Oberbichler
Tirol

