Wieder zu Silvester

13 Partygäste bei Brand in Grazer Bar verletzt

Steiermark
01.01.2026 09:23
Ein Brand in einer Bar in der Grazer Innenstadt hat in der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt ...
Ein Brand in einer Bar in der Grazer Innenstadt hat in der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt und an das tödliche Feuer in der Stern-Bar vor exakt zwei Jahren erinnert.(Bild: Jürgen Fuchs)

Schon wieder ist es zu Silvester zu einem Großfeuer in einer Grazer Bar gekommen: Nachdem es vor genau zwei Jahren im „Stern“ eine Tote und Dutzende Schwerverletzte gegeben hatte, wurden diesmal 13 Gäste verletzt, als in einem Lokal in der Gleisdorfer Gasse ein Brand ausgebrochen war. Eine Sprühkerze soll Deko-Material entzündet haben.

„MANV-Voralarm – Patientenanzahl unbekannt, Ressourcen kontrollieren und notwendige Anpassungen unverzüglich vornehmen!“ – Nach Mitternacht löste das Grazer Rote Kreuz via Eilt-Nachricht an die Spitäler Großalarm aus, nachdem ein Feuer in einer Grazer Bar gemeldet worden war. In der Gleisdorfer Gasse soll ein Lokalgast Sprühkerzen entzündet haben, wodurch Dekoration an der Lokaldecke sofort Feuer gefangen hatte. Es kam daraufhin zu einer starken Rauchentwicklung, Dutzende Partygäste drängten ins Freie.

Rauchgasvergiftungen und Stürze
In der Zwischenzeit war ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettung und Polizei vor der Bar eingetroffen, die Straße wurde gesperrt. Silvester-Feiernde, die sich bei Stürzen und durch Rauchgase Verletzungen zugezogen hatten, wurden erstversorgt und danach in die Grazer Spitäler gebracht. Insgesamt wurden zwölf Menschen leicht und eine Person mittelgradig verletzt, zehn wurden insgesamt im LKH-Uniklinikum Graz behandelt. 

Erinnerungen an „Stern“-Inferno
Die Berufsfeuerwehr Graz, im Einsatz mit drei Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften, konnte den Brand löschen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet – und es werden wieder böse Erinnerungen an die Silvesternacht vor zwei Jahren wach, als im „Stern“ ein verheerendes Inferno ausgebrochen war. Damals war ein Todesopfer zu beklagen, diesmal dürfte das Unglück glimpflicher ausgegangen sein.

Steiermark

