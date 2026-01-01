13 Partygäste bei Brand in Grazer Bar verletzt

Rauchgasvergiftungen und Stürze

In der Zwischenzeit war ein Großaufgebot an Feuerwehr, Rettung und Polizei vor der Bar eingetroffen, die Straße wurde gesperrt. Silvester-Feiernde, die sich bei Stürzen und durch Rauchgase Verletzungen zugezogen hatten, wurden erstversorgt und danach in die Grazer Spitäler gebracht. Insgesamt wurden zwölf Menschen leicht und eine Person mittelgradig verletzt, zehn wurden insgesamt im LKH-Uniklinikum Graz behandelt.