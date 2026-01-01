Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wasserwerfer aktiv

Fischerhütte an der Donauinsel brannte lichterloh

Wien
01.01.2026 10:50
Die Berufsfeuerwehr Wien musste heuer zu Silvester 389 Mal ausrücken.
Die Berufsfeuerwehr Wien musste heuer zu Silvester 389 Mal ausrücken.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Zur Silvesternacht war die Berufsfeuerwehr Wien im Dauereinsatz. Insgesamt mussten 389 Einsätze bewältigt werden – von Bränden über Müllcontainer- und Balkonbrände bis hin zu Sturmschäden. Auf der Donauinsel in Wien-Leopoldstadt brannte eine Fischerhütte vollständig aus, ein Feuerwehrmann wurde durch einen Böller leicht verletzt.

0 Kommentare

Auch am Wasser mussten die Einsatzkräfte heuer aktiv werden: Auf der Donauinsel stand eine Fischertaubelhütte während der Silvesternacht in Vollbrand. Atemschutztrupps löschten die Flammen, ein Feuerwehrboot unterstützte mit Wasserwerfern, um eine Ausbreitung durch Funkenflug zu verhindern, berichtet die Berufsfeuerwehr am Donnerstag.

Feuerwehr rückte 389 Mal aus
Für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien ist die Silvesternacht traditionell eine anspruchsvolle Zeit. Zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr galt erhöhte Einsatzbereitschaft. Insgesamt mussten 389 Einsätze bewältigt werden, darunter Balkon- und Kleinbrände, brennende Müllcontainer, Zimmerbrände und Alarme automatischer Brandmeldeanlagen. Die starken Windböen die Nacht hindurch stellten die Einsatzkräfte vor eine zusätzliche Herausforderung. 

Im Wien-Simmering wurde ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten durch eine Feuerwerksrakete leicht verletzt. In der Schweglergasse (Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus) geriet eine Abluftleitung in einem Lokal mit Holzkohlegrill in Brand; mehrere Atemschutztrupps löschten das Feuer und kontrollierten die Wohnungen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Lesen Sie auch:
Ein Brand in einer Bar in der Grazer Innenstadt hat in der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt ...
Wieder zu Silvester
13 Partygäste bei Brand in Grazer Bar verletzt
01.01.2026
Feuerwerk in Verdacht:
Wohnanlage und Bauernhof um Mitternacht in Flammen
01.01.2026
Zahlreiche Einsätze
Von Brust bis Gesicht: Acht Verletzte durch Böller
01.01.2026

Mehrere Balkonbrände, Müllcontainer in Flammen
Drei Balkonbrände in der Engerthstraße (Wien-Brigittenau), am Handelskai (Wien-Donaustadt) und in der Laimäckergasse (Wien-Favoriten) wurden früh von Passanten bemerkt und rasch gelöscht. Auch brennende Müllcontainer in Innenhöfen und Kellern sowie zwei Entstehungsbrände in Kellern konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Dank guter Koordination mit Polizei und anderen Einsatzorganisationen konnten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr laut eigenen Angaben alle Einsätze „rasch und effizient“ abarbeiten. Nach 2.00 Uhr nahm die Zahl der Einsätze deutlich ab.

Porträt von Sandra Beck
Sandra Beck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
0° / 4°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
1° / 4°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
-1° / 3°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
-1° / 3°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
0° / 4°
Symbol wolkig

krone.tv

„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
„Stadt Labor“
Wie klimafit ist Wiens Wirtschaft?
„Eine runde Sache“
Wiens Weg zur Stadt ohne Verschwendung
Ungefähr 200 besorgte Kundinnen und Kunden versammelten sich am Dienstag nach einem Einbruch vor ...
Unmut in Gelsenkirchen
Tumult nach spektakulärem Einbruch in Bankfiliale
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
367.139 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
178.703 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
144.730 mal gelesen
Archivbild
Mehr Wien
Mehrere Böller-Unfälle
Wien: Zwei Teenager verlieren Hand und zwei Finger
Krone Plus Logo
Und was sehen Sie?
„Krone“-Aktion: Politiker gießen sich die Zukunft
Wasserwerfer aktiv
Fischerhütte an der Donauinsel brannte lichterloh
Krone Plus Logo
„Hoppalas gibt es“
Neujahrskonzert backstage: Über Pannen und Pointen
Keine Zufahrt möglich
Anrainer verzweifeln wegen Horror-Baustelle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf