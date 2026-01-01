Fischerhütte an der Donauinsel brannte lichterloh

Zur Silvesternacht war die Berufsfeuerwehr Wien im Dauereinsatz. Insgesamt mussten 389 Einsätze bewältigt werden – von Bränden über Müllcontainer- und Balkonbrände bis hin zu Sturmschäden. Auf der Donauinsel in Wien-Leopoldstadt brannte eine Fischerhütte vollständig aus, ein Feuerwehrmann wurde durch einen Böller leicht verletzt.
Auch am Wasser mussten die Einsatzkräfte heuer aktiv werden: Auf der Donauinsel stand eine Fischertaubelhütte während der Silvesternacht in Vollbrand. Atemschutztrupps löschten die Flammen, ein Feuerwehrboot unterstützte mit Wasserwerfern, um eine Ausbreitung durch Funkenflug zu verhindern, berichtet die Berufsfeuerwehr am Donnerstag.
Feuerwehr rückte 389 Mal aus
Für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien ist die Silvesternacht traditionell eine anspruchsvolle Zeit. Zwischen 22.00 Uhr und 2.00 Uhr galt erhöhte Einsatzbereitschaft. Insgesamt mussten 389 Einsätze bewältigt werden, darunter Balkon- und Kleinbrände, brennende Müllcontainer, Zimmerbrände und Alarme automatischer Brandmeldeanlagen. Die starken Windböen die Nacht hindurch stellten die Einsatzkräfte vor eine zusätzliche Herausforderung.
Im Wien-Simmering wurde ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten durch eine Feuerwerksrakete leicht verletzt. In der Schweglergasse (Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus) geriet eine Abluftleitung in einem Lokal mit Holzkohlegrill in Brand; mehrere Atemschutztrupps löschten das Feuer und kontrollierten die Wohnungen, verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.
Mehrere Balkonbrände, Müllcontainer in Flammen
Drei Balkonbrände in der Engerthstraße (Wien-Brigittenau), am Handelskai (Wien-Donaustadt) und in der Laimäckergasse (Wien-Favoriten) wurden früh von Passanten bemerkt und rasch gelöscht. Auch brennende Müllcontainer in Innenhöfen und Kellern sowie zwei Entstehungsbrände in Kellern konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Dank guter Koordination mit Polizei und anderen Einsatzorganisationen konnten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr laut eigenen Angaben alle Einsätze „rasch und effizient“ abarbeiten. Nach 2.00 Uhr nahm die Zahl der Einsätze deutlich ab.
