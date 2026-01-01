Fischerhütte an der Donauinsel brannte lichterloh

Mehrere Balkonbrände, Müllcontainer in Flammen

Drei Balkonbrände in der Engerthstraße (Wien-Brigittenau), am Handelskai (Wien-Donaustadt) und in der Laimäckergasse (Wien-Favoriten) wurden früh von Passanten bemerkt und rasch gelöscht. Auch brennende Müllcontainer in Innenhöfen und Kellern sowie zwei Entstehungsbrände in Kellern konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden.