ESC-Buchungslage: „Man hat sich mehr erwartet“

Zu hoch gepokert

Dazu kommt: „Die Euphorie war am Anfang viel zu groß. Man hat sich verkalkuliert“, so Schaffer. Bei Bekanntwerden, dass der Musikbewerb erneut in Wien stattfinden wird, setzte die Branche auf höhere Preise oder auf längere Mindestaufenthaltsdauer und Stornierungsfristen. Dabei stellte sich heraus: „Das ESC-Publikum ist ein preis sensibleres“, so der Experte.