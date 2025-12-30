Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neujahrskonzert 2026

Orchester & Dirigent: Liebe auf den zweiten Blick

Kultur
30.12.2025 05:52
Wenn die Funken sprühen: Dirigent Yannick Nézet-Séguin und Philharmoniker-Vorstand Daniel ...
Wenn die Funken sprühen: Dirigent Yannick Nézet-Séguin und Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Vor dem musikalischen Großereignis: Von „größter Ehre“ schwärmt der Dirigent des Neujahrskonzerts Yannick Nézet-Séguin. Die Wiener Philharmoniker freuen sich über einen neuen Lieblingsmaestro.

0 Kommentare

Beim Neujahrskonzert geht es um langjährige Beziehungen zum Orchester“, bemerkte Yannick Nézet-Séguin soeben im „Krone“-Interview.

Mit der Beziehung zwischen dem kanadischen Weltklasse-Dirigenten und dem Wiener Meisterorchester hat es jedenfalls gedauert. Das erzählt Orchestervorstand Daniel Froschauer bei der diesmal besonders launigen Pressekonferenz im Vorfeld des Großereignisses: „2010 kam er das erste Mal zu uns, bei der Mozartwoche. 2011 gingen wir auf kleine Tournee. 2015 trafen wir uns wieder. Wir wussten, dass er ein großartiger, faszinierender Dirigent ist, aber der Funke war noch nicht übergesprungen.“

In New York fehlte plötzlich der Dirigent 
Als Froschauer Philharmoniker-Vorstand wurde, reiste er mit Geschäftsführer Michael Bladerer sogar extra nach Philadelphia, wo Nézet-Séguin Musikdirektor ist, um den Kontakt aufzufrischen – ohne jedoch Konzerte zu fixieren.

Lesen Sie auch:
Yannick Nézet-Séguin gibt sein Debüt als Neujahrskonzert-Dirigent.
Krone Plus Logo
Stardirigent im Talk
Neujahrskonzert 2026: Sirenen über dem Regenbogen
28.12.2025

Die große Stunde schlug dann bei der Philharmoniker Woche in New York im Februar 2022. Der vorgesehen Putin-Intimus Valery Gergiev war durch den Angriff auf die Ukraine plötzlich abhandengekommen. Man stand ohne Dirigent vor den drei Konzerten in der Carnegie Hall. Weder Riccardo Muti noch Franz Welser-Möst hatten Zeit.

Yannick Nézet-Séguin war zwar in der Stadt, steckte mitten in den Proben für den fünfstündigen französischen „Don Carlos“. Die Philharmoniker waren verzweifelt, erinnert sich Froschauer, doch dann kam der rettende Anruf: „Ich mache es, übernehme ohne Programmänderung. Habe aber nur wenig Zeit für Proben“, erinnert sich Froschauer.

Beim ersten Konzert sprang der Funke endlich und triumphal über, Yannick Nézet-Séguin wurde für das Schönbrunner Sommernachtskonzert eingeladen.

Yannick Nézet-Séguin probt mit den Wiener Philharmonikern.
Yannick Nézet-Séguin probt mit den Wiener Philharmonikern.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Dirigenten-Outfit passt zum Blumenschmuck
Das zeigte, dass der Kanadier auch „medial funktioniert“, also im TV gut rüberkommt. Nach dem Konzert gingen Forschauer und Bladerer in die Garderobe und fragten: „Was machen Sie am 1. Jänner 2026?“ Yannick Nézet-Séguin lächelte: „Es ist für jeden Dirigenten die größte Ehre, für dieses Konzert angefragt zu werden“, freut er sich auf die bevorstehende Premiere zu Neujahr. Und ist freudig berührt, in diesen aus allen Teilen der Erde gespeisten Wiener Musikkosmos einzutauchen.

Vor allem in seinen Lieblingswalzer „Rosen aus dem Süden“ von Johann Strauss, während Froschauers Favorit die „Friedenspalmen“ von Josef Strauss sind – auch der von „meinem Ehemann Pierre“, wie der Dirigent verrät. Sein Mann hat auch seine Garderobe fürs Konzert ausgesucht: „Perfekt auf den Blumenschmuck abgestimmt“, verrät Yannick Nézet-Séguin. Man darf gespannt sein.

Porträt von Stefan Musil
Stefan Musil
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
684 Dolinen kartiert
Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer
Die Forschungsarbeiten nahmen sechs Jahre in Anspruch.
Sensationeller Fund
Tausende Dino-Spuren auf Feld in Bolivien entdeckt
Fund in Äthiopien
3,4 Mio. Jahre alt: Neuer Menschenvorfahr entdeckt
So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
138.683 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
119.674 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
92.832 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Mehr Kultur
30 Jahre Geschichte
K‘s Choice: Ein Welthit, der Menschen verzaubert
Neujahrskonzert 2026
Orchester & Dirigent: Liebe auf den zweiten Blick
Mit neuem Album „Next“
Kendra Morris: Es geht immer um den Faktor Zeit
Dorotheum Wien
Egon Schieles Rückenakt führt ein Rekordjahr an
Krone Plus Logo
Stardirigent im Talk
Neujahrskonzert 2026: Sirenen über dem Regenbogen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf