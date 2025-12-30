Orchester & Dirigent: Liebe auf den zweiten Blick

Yannick Nézet-Séguin war zwar in der Stadt, steckte mitten in den Proben für den fünfstündigen französischen „Don Carlos“. Die Philharmoniker waren verzweifelt, erinnert sich Froschauer, doch dann kam der rettende Anruf: „Ich mache es, übernehme ohne Programmänderung. Habe aber nur wenig Zeit für Proben“, erinnert sich Froschauer.

Beim ersten Konzert sprang der Funke endlich und triumphal über, Yannick Nézet-Séguin wurde für das Schönbrunner Sommernachtskonzert eingeladen.