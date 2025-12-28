Vorteilswelt
Stardirigent im Talk

Neujahrskonzert 2026: Sirenen über dem Regenbogen

Kultur
28.12.2025 07:00
Yannick Nézet-Séguin gibt sein Debüt als Neujahrskonzert-Dirigent.
Yannick Nézet-Séguin gibt sein Debüt als Neujahrskonzert-Dirigent.(Bild: Chris Lee)

Der weltweit gefeierte Kanadier Yannick Nézet-Séguin dirigiert am 1. Jänner erstmals das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Im „Krone“-Interview verrät er, wie er schon als Kind zu Johann Strauss kam und was er von Frauen am Dirigenten-Pult des Neujahrskonzerts hält.

„Krone“: Welche Beziehung haben Sie zur Musik der Familie Strauss, zur Welt der Walzer, Polkas, Galoppe? Wann sind Sie erstmals mit der Musik in Berührung gekommen? 
Yannick Nézet-Séguin: Das Hören und Sehen der Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker im Fernsehen gehört zu meinen frühesten Erinnerungen als kleines Kind, das Musik liebte. Es gab wie bei vielen anderen Menschen, natürlich auch in unserer Familie eine große Tradition, das Konzert zu verfolgen. Ich war fasziniert. Ich hatte immer schon eine Schwäche für dieses Repertoire und habe die Musik immer wieder bei allen Orchestern aufs Programm gesetzt, bei denen ich Musikdirektor war und bin.

