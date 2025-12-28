Neujahrskonzert 2026: Sirenen über dem Regenbogen

„Krone“: Welche Beziehung haben Sie zur Musik der Familie Strauss, zur Welt der Walzer, Polkas, Galoppe? Wann sind Sie erstmals mit der Musik in Berührung gekommen?

Yannick Nézet-Séguin: Das Hören und Sehen der Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker im Fernsehen gehört zu meinen frühesten Erinnerungen als kleines Kind, das Musik liebte. Es gab wie bei vielen anderen Menschen, natürlich auch in unserer Familie eine große Tradition, das Konzert zu verfolgen. Ich war fasziniert. Ich hatte immer schon eine Schwäche für dieses Repertoire und habe die Musik immer wieder bei allen Orchestern aufs Programm gesetzt, bei denen ich Musikdirektor war und bin.