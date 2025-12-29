Winslet packt über erste intime Erfahrungen aus

In einem Podcast-Interview hat Kate Winslet überraschend private Einblicke gegeben. Die Schauspielerin plauderte über ihre ersten intimen Erfahrungen als Teenagerin und enthüllte Überraschendes!
Schon mit elf Jahren begann Kate Winslet zu schauspielern, ergatterte damals zuerst einige Rollen in TV-Serien wie „Dark Season“, bevor sie Anfang der 90er-Jahre erstmals im Film „Heavenly Creatures“ eine Hauptrolle ergattern konnte.
Winslet teilt intimes Geheimnis
Im Interview mit dem „Team Deakins“-Podcast plauderte die Oscarpreisträgerin nun über ihre Anfänge als Schauspielerin und verriet über den Film von Peter Jackson, in dem sie neben Melanie Lynskey zu sehen war: „Ich werde etwas erzählen, was ich noch nie zuvor erzählt habe.“
Um dann ziemlich intime Details preiszugeben: „Einige meiner ersten intimen Erfahrungen als Teenager hatte ich tatsächlich mit Mädchen.“
Damals sei sie „auf jeden Fall“ neugierig gewesen – ganz ohne Schubladendenken. „Ich habe ein paar Mädchen geküsst und ich habe ein paar Jungs geküsst, aber ich war in keiner der beiden Richtungen besonders weit entwickelt“, erklärte die heute 50-Jährige.
Offenheit half bei vielen Rollen
Dass sie diesbezüglich so offen gewesen sei, habe ihr später bei vielen Rollen geholfen. Auch bei „Heavenly Creatures“, in dem die Hauptfiguren Juliet Hulme (Winslet) und Pauline Parker (Lynskey) eine obsessive, intensive Freundschaft verbindet. „Es gab etwas an der wirklich intensiven Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, das ich zutiefst verstand. Ich wurde sofort in den Strudel dieser Welt hineingezogen ...“
Nur drei Jahre nach „Heavenly Creatures“ schaffte Kate Winslet mit der Rolle der Rose in „Titanic“ ihren großen Hollywood-Durchbruch. Seit Kurzem ist ihr Regie-Debüt „Goodbye June“ auf Netflix zu sehen. Das Drehbuch zu dem Film, in dem die Britin auch selbst mitspielt, stammt von Winslets Sohn Joe Anders.
Winslet ist mittlerweile zum dritten Mal verheiratet – mit Edward Abel Smith, dem sie 2012 das Jawort gab. Die Schauspielerin hat neben Joe noch zwei weitere Kinder: Mia Threapleton (25), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, sowie Sohn Bear (12).
