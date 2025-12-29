Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich habe ...“

Winslet packt über erste intime Erfahrungen aus

Society International
29.12.2025 17:00
Kate Winslet sprach jetzt erstmals offen über ihre ersten intimen Erfahrungen als Teenagerin.
Kate Winslet sprach jetzt erstmals offen über ihre ersten intimen Erfahrungen als Teenagerin.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

In einem Podcast-Interview hat Kate Winslet überraschend private Einblicke gegeben. Die Schauspielerin plauderte über ihre ersten intimen Erfahrungen als Teenagerin und enthüllte Überraschendes!

0 Kommentare

Schon mit elf Jahren begann Kate Winslet zu schauspielern, ergatterte damals zuerst einige Rollen in TV-Serien wie „Dark Season“, bevor sie Anfang der 90er-Jahre erstmals im Film „Heavenly Creatures“ eine Hauptrolle ergattern konnte.

Winslet teilt intimes Geheimnis
Im Interview mit dem „Team Deakins“-Podcast plauderte die Oscarpreisträgerin nun über ihre Anfänge als Schauspielerin und verriet über den Film von Peter Jackson, in dem sie neben Melanie Lynskey zu sehen war: „Ich werde etwas erzählen, was ich noch nie zuvor erzählt habe.“

Um dann ziemlich intime Details preiszugeben: „Einige meiner ersten intimen Erfahrungen als Teenager hatte ich tatsächlich mit Mädchen.“

Kate Winslet spielte ihre erste Hauptrolle an der Seite von Melanie Lynskey in „Heavenly ...
Kate Winslet spielte ihre erste Hauptrolle an der Seite von Melanie Lynskey in „Heavenly Creatures“.(Bild: APA-Images / mptv / MPTV.net)

Damals sei sie „auf jeden Fall“ neugierig gewesen – ganz ohne Schubladendenken. „Ich habe ein paar Mädchen geküsst und ich habe ein paar Jungs geküsst, aber ich war in keiner der beiden Richtungen besonders weit entwickelt“, erklärte die heute 50-Jährige.

Offenheit half bei vielen Rollen
Dass sie diesbezüglich so offen gewesen sei, habe ihr später bei vielen Rollen geholfen. Auch bei „Heavenly Creatures“, in dem die Hauptfiguren Juliet Hulme (Winslet) und Pauline Parker (Lynskey) eine obsessive, intensive Freundschaft verbindet. „Es gab etwas an der wirklich intensiven Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, das ich zutiefst verstand. Ich wurde sofort in den Strudel dieser Welt hineingezogen ...“

Nur drei Jahre nach „Heavenly Creatures“ schaffte Kate Winslet mit der Rolle der Rose in „Titanic“ ihren großen Hollywood-Durchbruch. Seit Kurzem ist ihr Regie-Debüt „Goodbye June“ auf Netflix zu sehen. Das Drehbuch zu dem Film, in dem die Britin auch selbst mitspielt, stammt von Winslets Sohn Joe Anders.

Lesen Sie auch:
Kate Winslet erinnerte sich jetzt an das erste Treffen mit König Charles, der damals noch Prinz ...
„Nippel! Nippel!“
Winslet hatte fast Busenblitzer vor König Charles
20.11.2025
„Goodbye June“
Kate Winslets Regiedebüt als Familien-Therapie
21.12.2025

Winslet ist mittlerweile zum dritten Mal verheiratet – mit Edward Abel Smith, dem sie 2012 das Jawort gab. Die Schauspielerin hat neben Joe noch zwei weitere Kinder: Mia Threapleton (25), die ebenfalls als Schauspielerin arbeitet, sowie Sohn Bear (12). 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
170.617 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
122.435 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
90.582 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Society International
„Ich habe ...“
Winslet packt über erste intime Erfahrungen aus
Wollte Grab bei Haus
Filmstar Bardot wird auf Küstenfriedhof beigesetzt
„Ist eine Schande!“
Kardashian: Harsche Kritik für Weihnachtswelpen
Collien Fernandes:
„Auf One-Night-Stands habe ich gar keinen Bock!“
Party mit Lindsey Vonn
Model Brooks Nader rockt Aspen im Unten-ohne-Look
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf