Winslet packt über erste intime Erfahrungen aus

Offenheit half bei vielen Rollen

Dass sie diesbezüglich so offen gewesen sei, habe ihr später bei vielen Rollen geholfen. Auch bei „Heavenly Creatures“, in dem die Hauptfiguren Juliet Hulme (Winslet) und Pauline Parker (Lynskey) eine obsessive, intensive Freundschaft verbindet. „Es gab etwas an der wirklich intensiven Verbindung zwischen diesen beiden Frauen, das ich zutiefst verstand. Ich wurde sofort in den Strudel dieser Welt hineingezogen ...“