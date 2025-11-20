Winslet hatte fast Busenblitzer vor König Charles

Das sind ja mal nackte Tatsachen! Ihre erste Begegnung mit dem zukünftigen König Charles III vor fast 30 Jahren wird sie ihren Lebtag nicht vergessen. Jetzt verriet Kate Winslet bei „Jimmy Kimmel Live“, dass sie damals beinahe für einen Skandal gesorgt hätte. Grund dafür war ihr sehr durchsichtiger Einteiler, durch den ihr blanker Busen perfekt ins royale Auge gesprungen wäre.
Winslet war 1996 zur britischen Premiere von „Sense and Sensibility“ in einem komplett durchsichtigen schwarzen Spitzen-Jumpsuit erschienen: „Ich war damals erst 20 und mir war überhaupt nicht klar, dass wir Charles persönlich vorgestellt bekommen würden.“
„Habe mich schnell bedeckt“
Als der damalige Thronfolger hinterher auf sie und ihre Co-Stars zukam, erinnerte sich Kate plötzlich wieder daran, „dass mein Outfit tatsächlich ziemlich transparent war“. Winslet weiß noch genau, was ihr damals durch den Kopf gegangen ist: „Ich dachte nur ,Nippel! Nippel! Nippel! Oh Gott‘.“
Sehen Sie hier das Interview von Jimmy Kimmel mit Kate Winslet:
Zum Glück war sie scheinbar nicht die einzige, mit diesem peinlichen Gedanken. „Jemand rief ,Mantel!‘“, lachte Winslet, woraufhin ihr eingefallen sei, dass sie ja einen trug. „Ich habe mich schnell bedeckt und ihn mit ,Eure Majestät‘ begrüßt.“
Seither hatte Winslet viele weitere Gelegenheiten, angemessenere Looks für royale Begegnungen zu wählen. In diesem Sommer wurde sie eine der Botschafterinnen für die „King’s Foundation“, die kleine Wohltätigkeitsorganisationen und traditionelle Handwerkskünste unterstützt.
Outfit-Panne vor Auftritt
Die 50-Jährige sorgte bei den Zuschauern und Jimmy Kimmel noch für einen weiteren Lacher. Denn sie enthüllte, dass sie gerade auf den Weg zur Bühne ein weiteres „Garderoben-Malheur“ erlitten hatte. Die Hosenbeine ihres maßgeschneiderten, schwarz-weiß gestreiften Anzugs waren zu lang. Weshalb sie mit ihren Stilettos auf den Saum getreten sei „und glatt gestolpert bin“. Zum Glück für sie passierte das noch außerhalb der Sicht des Saals.
Winslet befindet sich zurzeit auf Pressetour für ihren neuen Film „Goodbye June“, der eine Familienproduktion ist. Das Drehbuch stammt von ihrem Sohn Joe Anders (21) und basiert auf dessen Erfahrungen nach dem Tod seiner Oma – Winslets Mutter. Die Oscargewinnerin führt zum ersten Mal selbst Regie und spielt nebenher eine Rolle.
