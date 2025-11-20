Winslet hatte fast Busenblitzer vor König Charles

Outfit-Panne vor Auftritt

Die 50-Jährige sorgte bei den Zuschauern und Jimmy Kimmel noch für einen weiteren Lacher. Denn sie enthüllte, dass sie gerade auf den Weg zur Bühne ein weiteres „Garderoben-Malheur“ erlitten hatte. Die Hosenbeine ihres maßgeschneiderten, schwarz-weiß gestreiften Anzugs waren zu lang. Weshalb sie mit ihren Stilettos auf den Saum getreten sei „und glatt gestolpert bin“. Zum Glück für sie passierte das noch außerhalb der Sicht des Saals.