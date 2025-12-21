Kate Winslets Regiedebüt als Familien-Therapie

Dafür gibt’s eine riesige Portion Gefühle, sodass sich jeder Zuschauer bestimmt mit irgendeinem Konflikt, der ausgetragen wird, identifizieren wird können. Der nichtsnutzige Bruder, der aber ein gutes Herz hat, die Schwester, die keine Verantwortung übernehmen will oder der Opa, der die Realität einfach nicht wahrhaben will – kommt Ihnen bekannt vor? Sie alle haben Platz in dieser riesigen Therapiestunde für die ganze Familie, die mit dem Starttermin des 24. Dezembers auf Netflix perfekt getimt ist für die Untermalung unserer eigenen festlichen Misstöne.