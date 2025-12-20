„So raffiniert wollte diese Schöne an mein Geld“

„Hallo Michael, ich bin gerade am Flughafen Wien angekommen. Können wir uns nachmittags treffen?“ Am 18. November ploppte diese WhatsApp-Nachricht von einer US-Mobilfunknummer auf dem Handy des Tirolers auf. Michael heißt er nicht und sein Gegenüber, das angeblich „Jesse“ heißt, entschuldigt sich gleich: „Oh, mein Assistent hat mir diese Nummer gegeben, liege ich falsch?“