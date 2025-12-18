Frecher Dieb erbeutete ein teures Zielfernrohr

In einem Oberkärntner Waffengeschäft betrachtete ein Unbekannter am Donnerstag interessiert Zielfernrohre. Dann nutzte er einen unbeachteten Moment und schnappte sich eines davon.
Diebstähle in einem Waffengeschäft passieren wohl nicht allzu oft, denn ein frecher Täter konnte am Donnerstag mit seiner Beute einfach aus einem Fachgeschäft in der Gemeinde Lendorf herausspazieren. Erst hielt sich der Mann mehrere Minuten gegen 16 Uhr bei einem Regal mit Zielfernrohren auf.
„Er nutzte einen unbeobachteten Moment, um ein dort ausgestelltes Gerät an sich zu nehmen“, berichtet die Polizei. „Er versteckte das Zielfernrohr mutmaßlich unter seinem Mantel.“ Dann verlies er das Geschäft in Richtung Westen – mit seiner Beute, die einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag wert ist.
männlich, etwa 170-180 cm groß, korpulent; bekleidet mit beigem Hut, beigen Mantel, dunkler Hose, blauen Turnschuhen mit weißer Sohle und schwarzen Handschuhen.
Die Polizei bittet jetzt um die Mithilfe der Bevölkerung: „Hinweise zur Tat oder zum unbekannten Täter werden an jede Polizeidienststelle erbeten.“
