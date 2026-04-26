„Die Jungs kriegst du da nicht in die Laufschuhe!“

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Bodensdorf in der 2. Klasse B daheim Weißenstein/Töplitsch mit 2:1. Ein Kicker verletzte sich schwer, die Rettung rückte an. Die Gäste setzen auf einen neuen Coach, seine Jungs waren im Winter aber trainingsfaul!
Seit Winter ist Patrick Staudacher Trainer bei 2. Klasse-B-Klub Weißenstein/Töplitsch! Und bei seiner ersten Station als Coach einer Kampfmannschaft lernte er das Fußball-Unterhaus in all seinen Facetten kennen.
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