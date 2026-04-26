„Die Jungs kriegst du da nicht in die Laufschuhe!“

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – bog Bodensdorf in der 2. Klasse B daheim Weißenstein/Töplitsch mit 2:1. Ein Kicker verletzte sich schwer, die Rettung rückte an. Die Gäste setzen auf einen neuen Coach, seine Jungs waren im Winter aber trainingsfaul!