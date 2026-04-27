Bundespräsident Van der Bellen auch im ESC-Fieber

Anlässlich des anstehenden 70. Eurovision Song Contests in der Wiener Stadthalle lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen vergangene Woche Österreichs ESC-Teilnehmerinnen zu einem feierlichen Empfang in die Hofburg. In einer humorigen und auch nostalgischen Rede betonte er die Vielfalt der musikalischen Beiträge und die unvergessenen Momente, die die Künstler über viele Generationen hinweg erschaffen haben. Der „Krone“ erzählte das Staatsoberhaupt im Anschluss, dass er sich selbst schon auf das Finale am 16. Mai freut. „Der Abend ist in meinem Kalender eingetragen, aber der Kalender eines Bundespräsidenten ist sehr dicht“, lacht er, „ich hoffe, es kommt nichts mehr dazwischen.“ Schon vor dem Grande Finale will Van der Bellen beim Public Viewing am Wiener Rathausplatz vorbeischauen.