Bundespräsident Van der Bellen auch im ESC-Fieber

Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist bereits im ESC-Fieber. Am Rande seines Treffens mit ehemaligen österreichischen Teilnehmern nahm sich kurz Zeit, um ein paar Fragen der „Krone“ zu beantworten.
Anlässlich des anstehenden 70. Eurovision Song Contests in der Wiener Stadthalle lud Bundespräsident Alexander Van der Bellen vergangene Woche Österreichs ESC-Teilnehmerinnen zu einem feierlichen Empfang in die Hofburg. In einer humorigen und auch nostalgischen Rede betonte er die Vielfalt der musikalischen Beiträge und die unvergessenen Momente, die die Künstler über viele Generationen hinweg erschaffen haben. Der „Krone“ erzählte das Staatsoberhaupt im Anschluss, dass er sich selbst schon auf das Finale am 16. Mai freut. „Der Abend ist in meinem Kalender eingetragen, aber der Kalender eines Bundespräsidenten ist sehr dicht“, lacht er, „ich hoffe, es kommt nichts mehr dazwischen.“ Schon vor dem Grande Finale will Van der Bellen beim Public Viewing am Wiener Rathausplatz vorbeischauen.
Die ESC-Liebe zog beim Staatschef mit dem Erfolg von Conchita 2014 in Kopenhagen ein. „Das war so spannend, aufregend und interessant. Ich erinnere mich gut daran und werde diesen Abend nicht mehr vergessen.“ Den“Tanzschein“-Tanz unseres diesjährigen Starters Cosmó beherrscht Van der Bellen nicht, aber er hofft auf einen guten Erfolg. „Erfolgreich ist man schon, wenn man überhaupt teilnehmen kann. Das ist wie bei Olympischen Spielen oder einer Weltmeisterschaft – man durchläuft Qualifikationen, um dabei sein zu können. Wie es dann ausgeht, werden wir sehen.“
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