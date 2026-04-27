GAK-Chef: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand!“

Fassungslosigkeit statt Befreiungsschlag! Nach der 0:1-Pleite gegen Bundesliga-„Patient“ WAC, der zuvor nur einen Sieg in 17 Spielen einfahren konnte, steckt der GAK wieder mitten in der Gefahren-Zone. Abstiegskampf statt Europacup-Träume heißt es nun bei den Roten, die endlich aufwachen müssen. Die Luft im Tabellenkeller wird jetzt richtig knapp.
„Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren“, haderte GAK-Sportchef Tino Wawra nach dem 0:1 gegen den WAC. Die Wolfsberger, sportlich schon ein echter „Patient“ mit wenig Selbstvertrauen, einer brutalen Sieglos-Serie und einer Torsperre von 434 Minuten, wurde in einem einzigen Spiel wieder wachgeküsst. Plötzlich lebt wieder die Hoffnung im Lavanttal, während im Umfeld des GAK Ernüchterung herrscht. Sportchef Tino Wawra übt sich aber nicht in Durchhalte-Parolen, sondern sagt klipp und klar: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, haben uns selbst in diese Situation gebracht...“
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