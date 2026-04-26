„Frau zum Weinen gebracht“: Mann drohte mit Messer

Der 22-jährige Einheimische saß laut Polizei kurz nach 13 Uhr auf einer Parkbank am Iselkai in Lienz, auf den Bänken links und rechts neben ihm saß jeweils eine Frau. „Plötzlich beschuldigte ihn ein 40-jähriger Österreicher, die Frau, die auf der Parkbank rechts neben ihm saß, zum Weinen gebracht zu haben“, berichten die Ermittler. In der Folge soll der 40-Jährige mit einem geöffneten Klappmesser auf den jüngeren Mann zugegangen sein.