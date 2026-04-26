„Frau zum Weinen gebracht“: Mann drohte mit Messer

Von einer gefährlichen Drohung im Osttiroler Lienz berichtet aktuell die Polizei: Ein 40-Jähriger soll am Sonntag mit einem Messer auf einen Mann (22) zugegangen sein, der auf einer Parkbank saß. Angeblich hätte dieser seine Sitznachbarin zum Weinen gebracht.
Der 22-jährige Einheimische saß laut Polizei kurz nach 13 Uhr auf einer Parkbank am Iselkai in Lienz, auf den Bänken links und rechts neben ihm saß jeweils eine Frau. „Plötzlich beschuldigte ihn ein 40-jähriger Österreicher, die Frau, die auf der Parkbank rechts neben ihm saß, zum Weinen gebracht zu haben“, berichten die Ermittler. In der Folge soll der 40-Jährige mit einem geöffneten Klappmesser auf den jüngeren Mann zugegangen sein.
Bedrohter konnte Mann vertreiben
„Daraufhin stand der 22-Jährige auf und forderte den Mann auf, das Messer einzustecken und den Ort zu verlassen“, so die Beamten weiter. Tatsächlich kam der Drohende dieser Anweisung nach und suchte das Weite.
Jetzt ermittelt die Polizei und bittet dabei um Hilfe: Die beiden Frauen, die auf den Bänken neben dem Einheimischen saßen, werden gebeten, sich bei der PI Lienz zu melden: 059133/7230.
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