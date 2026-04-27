Bitte keine Späße über Andreas Babler!

Begeistert brüllte Babler dabei auch die eventuell deutlich verfrühte Nachricht vom Ableben der FPÖ in die Welt hinaus. Wie Babler darauf kommt, weiß er allein. Aber er scheint tief in sich einen Trend zu spüren, weil in Ungarn der rechte Orbán durch den rechten Magyar ersetzt wurde. So gesehen könnte man den früher oder später möglichen Wechsel von Donald Trump zu J.D. Vance noch glatt für einen Linksruck in den USA halten.