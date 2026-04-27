Bitte keine Späße über Andreas Babler!

Andreas Babler hat wieder wie am Spieß gebrüllt, wie gestern in einigen Zeitungen zu lesen war. Zu dem mittlerweile schon berühmten Naturschauspiel kam es beim rituellen Treffen der Wiener Genossen im beim Wurstelprater gelegenen schmucken Messegelände.
Dort nützte SPÖ-Chef Babler die Wiederwahl seines Förderers Michael Ludwig, um ein paar bekannte Slogans aus den leicht verständlichen Handbüchern des Klassenkampfs und einige ranschmeißerische neuere Sprüche („Männer sind die Täter!“) dem versammelten Rotvolk ins Gesicht zu schleudern.
Begeistert brüllte Babler dabei auch die eventuell deutlich verfrühte Nachricht vom Ableben der FPÖ in die Welt hinaus. Wie Babler darauf kommt, weiß er allein. Aber er scheint tief in sich einen Trend zu spüren, weil in Ungarn der rechte Orbán durch den rechten Magyar ersetzt wurde. So gesehen könnte man den früher oder später möglichen Wechsel von Donald Trump zu J.D. Vance noch glatt für einen Linksruck in den USA halten.
Aber genug! Bei Späßen über ihren Parteichef kennen Bablers Anhänger gar keinen Spaß. Da toben sie wütender als die treuesten Kickl-Fans. Nur, dass sie halt viel weniger sind. Über Journalisten, die Babler nicht toll finden, wird sogar behauptet, das läge daran, weil der als Medienminister über Geld und Existenz von Medien entscheiden könne.
Als würde auch nur irgendjemand annehmen, der SPÖ-Chef könnte an einen derartig argen Machtmissbrauch auch nur denken?!
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