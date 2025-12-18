Ein Funken Hoffnung | Keine Erbschaftssteuer

Keine Erbschaftssteuer. Das weitere Ziel Stockers aus seiner 2-1-0-Formel, die Inflation auf zwei Prozent zu drücken, scheint dagegen nicht erreicht zu werden, nächstes Jahr dürfte die Inflation um die 2,5 Prozent liegen. Erst für 2027 rechnet das IHS mit 1,9 Prozent, das Wifo jedoch deutlich über zwei Prozent. Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl zeigt sich da optimistischer. Die bisher getroffenen und noch zu treffenden Maßnahmen der Regierung würden das 2-Prozent-Ziel jedenfalls näher rücken lassen, meint sie im „Krone“-Interview. Was sie gleichzeitig klarstellt, nachdem ÖGB-Präsident neuerlich Erbschaftssteuern in den Raum gestellt hatte: Vermögens- und Erbschaftssteuern kommen für die ÖVP weiter keinesfalls infrage, es werde diesbezüglich auch keine Nachverhandlungen geben. Ob das die SPÖ widerspruchslos hinnimmt?