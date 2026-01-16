Sportstart: Vom Couch-Knotzer zum Hantelschwinger

Tipp 1: Trainingsziel und Ist-Stand erheben

Zuallererst analysieren wir unsere Trainingsziele und bestehende körperliche Fitness. Auch ist es wichtig zu wissen, ob man überhaupt gesundheitlich in der Lage ist, mit einer bestimmten Sportart oder einem intensiven Training zu beginnen. Ab einem Alter von 35 Jahren kann es daher Sinn ergeben, sich vor dem sportlichen Wiedereinstieg medizinisch durchchecken zu lassen. Sollte die Pause durch eine Erkrankung oder Verletzung erfolgt sein, ist eine ärztliche Untersuchung ebenfalls anzuraten.