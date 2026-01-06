Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sportlich durchstarten

Mein Fitnessziel: Kraftpaket oder Jogging-Gazelle?

Bewegung & Körperkraft
06.01.2026 06:00
Möchte ich mehr Ausdauer- oder Kraftsport machen? Die richtigen Fitnessziele zu definieren, ist ...
Möchte ich mehr Ausdauer- oder Kraftsport machen? Die richtigen Fitnessziele zu definieren, ist der erste Schritt zu einem aktiven Leben.(Bild: Krone KREATIV/stockadobe.com)

„Ab jetzt mache ich mehr Sport!“ Mit diesem Vorsatz starten viele ins neue Jahr. Doch ohne konkrete Ziele bleibt es oft bei guten Absichten. Eine klare Strategie hilft nicht nur, Fortschritte messbar zu machen, sondern auch die Motivation zu behalten. Machen Sie 2026 zu Ihrem Fitness-Jahr!

0 Kommentare

Gute Vorsätze hin oder her. Vielen Menschen fällt es trotz anfänglicher Motivation schwer, einen aktiven Lebensstil dauerhaft aufrecht zu halten. Der innere Schweinehund übernimmt immer wieder die Kontrolle und sabotiert die sportlichen Wunschträume. Doch mit ein paar Tricks gelingt es, diese tatsächlich umzusetzen. Dafür braucht es aber einen Plan. Fitness-Experte Philipp Jelinek hilft dabei.

Was will ich erreichen und wie ist die Ausgangslage?
„Wichtig ist eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Strategie und auf das Feedback des eigenen Körpers zu hören. Denn selbst der beste Plan passt nicht für alle“, erklärt Fitness-Experte Philipp Jelinek, der mit seiner täglichen Bewegungseinheit auf Krone.TV die Menschen zu einem aktiven Lebensstil motiviert.  Daher sollte man sich zuerst die Frage stellen: Was will ich? Möchte ich erst mit Sport beginnen oder meine bereits vorhandene Fitness verbessern? Und geht es mir darum, Kraft aufzubauen, einen besser definierten Körper zu bekommen, die Ausdauer zu steigern oder einfach fitter und gesünder zu leben?

Nun haben wir ein Ziel vor Augen, doch um dieses auch möglichst ohne Umwege zu erreichen, benötigen wir noch den Startpunkt, an dem wir uns gerade befinden. Durch eine Ist-Stand-Analyse sollten wir daher unseren tatsächlichen Leistungsstand erheben. „Dies schützt vor falschen Erwartungen. Denn die meisten über- oder unterschätzen sich massiv“, gibt Philipp Jelinek zu bedenken. Wer gleich mit zu viel Enthusiasmus ans Werk geht, läuft nicht nur Gefahr, frustriert zu scheitern, sondern riskiert auch Verletzungen und Überlastungssymptome.

Zitat Icon

Wichtig ist eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Strategie und auf den eigenen Körper zu hören. Denn selbst der beste Plan passt nicht für alle.

Fitness-Experte Philipp Jelinek

Bild: Eva Manhart

Vom vagen Vorsatz zum klaren Ziel
Eine hilfreiche Methode zur Zielsetzung und der damit verbundenen Trainingsausrichtung ist die „SMART-Formel“. Mit dieser stellen wir sicher, dass Ziele spezifisch, messbar, attraktiv/erreichbar, realistisch und terminiert sind – und sich daher besser erreichen lassen. Tipp: Die Latte am Anfang nicht zu hoch legen und große Ziele in Etappen zerlegen. Statt sich nur auf das gewünschte Endergebnis zu konzentrieren, teilt man den Prozess in kleinere, erreichbare Meilensteine auf. Dies ermöglicht es, regelmäßige Erfolge zu feiern und den Fortschritt kontinuierlich zu verfolgen. 

„SMART“-Formel

Hilfreiche Methode, um Ziele besser zu definieren:

  • Spezifisch: Ich möchte 10 km joggen können. 
  • Messbar: Ich steigere meine Laufdistanz alle zwei Wochen um 1 km
  • Attraktiv: Ich bewege mich gerne in der Natur und laufen macht mir Spaß 
  • Realistisch: Keine Marathonpläne, wenn man gerade anfängt
  • Terminiert: klaren Zeitrahmen setzen, z.B. bis Juni 

Regelmäßiges Dokumentieren und Überprüfen der Fortschritte (hier helfen Apps oder ein Trainingstagebuch) zeigen, ob man auf dem richtigen Weg ist, um seine Ziele zu erreichen. Mitunter werden auch Änderungen an dem Trainingsplan oder den Zielen erforderlich sein. Diesen Spielraum und ein wenig Flexibilität sollte man einkalkulieren, statt gleich alles infrage zu stellen und frustriert aufzugeben.

Strategien zur langfristigen Motivation
Nachdem die Planung jetzt erfolgt ist und wir unsere Ziele definiert haben, steht unserer sportlichen Zukunft nichts mehr im Weg. Oder doch? Ja, denn es lauert noch immer unser innerer Schweinehund, der das Vorhaben zum Scheitern bringen könnte. Denn wer kennt das nicht: Man ist anfangs hoch motiviert, startet voller Vorfreude in das neue Abenteuer, löst eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter oder kauft neue Sportbekleidung, doch dann lässt die anfängliche Euphorie rasch wieder nach. Der Schweinehund versucht, die Motivation zu verdrängen.

Motivationslöcher sind nicht ungewöhnlich, treffen Sporteinsteiger ebenso wie Fitness-Profis. Philipp Jelinek: „Auch bei mir gibt es Tage, an denen ich gerne einmal faul bin, das gehört dazu. Was mich motiviert, ist dann immer mein persönliches Wohlbefinden. Mein Tipp: Tragen Sie sich im Kalender einen Termin mit sich selbst ein!“ Disziplin ist nicht so Ihr Ding? Dann suchen Sie sich einen Trainingspartner, sei es ein Freund, Familienmitglied oder Kollege. Denn gemeinsam macht Sport mehr Spaß!

Porträt von Regina Modl
Regina Modl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Experte klärt auf
Blut spenden: Wie es geht und warum es wichtig ist
Jaukerl für Gesundheit
Diese Schutzimpfungen sind für Erwachsene wichtig
Oh, du Stressige ...
Weihnachten: Zwischen Besinnlichkeit und Burnout
MdDS
Schwindel nach Bewegung: Das steckt oft dahinter
Das Ende der Angst
Mentalcoach verrät Methoden, um Ängste zu besiegen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Trump droht bereits nächsten Ländern mit Angriff
129.665 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump hat laut eigener Aussage bereits „acht und ein Viertel“ Kriege ...
Ausland
Angriffe angeordnet: Trump ließ Maduro festnehmen!
117.760 mal gelesen
⁠Donald Trump bestätigte, dass die USA Venezuela angegriffen haben. Dabei sei der venezolanische ...
Ski Nordisch
Nächste Disqualifikation: Rätselraten bei Tournee
107.999 mal gelesen
Pawel Wasek wurde in Innsbruck disqualifiziert.
Mehr Bewegung & Körperkraft
Sportlich durchstarten
Mein Fitnessziel: Kraftpaket oder Jogging-Gazelle?
Menstruation
Regelschmerzen mit Physiotherapie lindern
Krone Plus Logo
Sportmediziner erklärt
Was smarte Begleiter über meine Gesundheit wissen
Beliebter Trendsport
„Reformer Pilates“ macht auch Jugendlichen Spaß
Schlechter Lebensstil
Darum wird Physiotherapie immer wichtiger

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf