Mein Fitnessziel: Kraftpaket oder Jogging-Gazelle?

Was will ich erreichen und wie ist die Ausgangslage?

„Wichtig ist eine auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte Strategie und auf das Feedback des eigenen Körpers zu hören. Denn selbst der beste Plan passt nicht für alle“, erklärt Fitness-Experte Philipp Jelinek, der mit seiner täglichen Bewegungseinheit auf Krone.TV die Menschen zu einem aktiven Lebensstil motiviert. Daher sollte man sich zuerst die Frage stellen: Was will ich? Möchte ich erst mit Sport beginnen oder meine bereits vorhandene Fitness verbessern? Und geht es mir darum, Kraft aufzubauen, einen besser definierten Körper zu bekommen, die Ausdauer zu steigern oder einfach fitter und gesünder zu leben?