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GAK geschockt:

Bangen um den Kapitän

Fußball National
26.03.2026 20:00
Daniel Maderner humpelte im Test gegen Kapfenberg verletzt vom Feld – der GAK hofft auf eine ...
Daniel Maderner humpelte im Test gegen Kapfenberg verletzt vom Feld – der GAK hofft auf eine rasche Genesung.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Daniel Maderner verletzte sich am Donnerstag beim 2:0-Testsieg des GAK gegen Zweitligist Kapfenberg. Murat Satin machte mit zwei Toren Eigenreklame bei Sportchef, der sich demnächst mit den auslaufenden Verträgen beschäftigen wird.

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Ehe Trainer Ferdl Feldhofer sein Team bis Montag auf Kurzurlaub schickte (die Franzosen Harakate und Owusu flogen zum „Kopffreikriegen“ in die Heimat), wahrte der GAK am Donnerstag in Weinzödl mit einem 2:0-Testsieg gegen Kapfenberg die Papierform. „Es war wertvolle Spielzeit für die, die zuletzt nur wenig drangekommen sind“, fasste Sportchef Tino Wawra zusammen. Murat Satin unterstrich mit einem Doppelpack seine Ambitionen auf eine Vertragsverlängerung: „Ich werde in den nächsten beiden Monaten genau beobachten, auf wen wir uns verlassen können“, schmunzelt der Sportchef mit Blick auf die auslaufenden Verträge der Kaderspieler Meierhofer, Kreuzriegler, Graf, Satin, Schriebl, Frieser, Lichtenberger, Prenqi & Co.

Dass Wawra (der am Karsamstag gegen BW Linz hofft, dass die 7000er-Zuschauermarke geknackt wird) längerfristig mit Donovan Pines plant, freut den US-Verteidiger sehr: „Das höre ich gerne! Aber vorerst zählt nur, dass wir die Liga halten.“

Für einen Schock sorgte Kapitän Daniel Maderner, der mit Muskelproblemen vom Platz humpelte. Er ist zwar gegen BW Linz gesperrt, trotzdem hofft alles, dass die Verletzung nicht zu schwer ist und er in 14 Tagen in Altach wieder völlig fit ist.

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