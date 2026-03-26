Bangen um den Kapitän

Ehe Trainer Ferdl Feldhofer sein Team bis Montag auf Kurzurlaub schickte (die Franzosen Harakate und Owusu flogen zum „Kopffreikriegen“ in die Heimat), wahrte der GAK am Donnerstag in Weinzödl mit einem 2:0-Testsieg gegen Kapfenberg die Papierform. „Es war wertvolle Spielzeit für die, die zuletzt nur wenig drangekommen sind“, fasste Sportchef Tino Wawra zusammen. Murat Satin unterstrich mit einem Doppelpack seine Ambitionen auf eine Vertragsverlängerung: „Ich werde in den nächsten beiden Monaten genau beobachten, auf wen wir uns verlassen können“, schmunzelt der Sportchef mit Blick auf die auslaufenden Verträge der Kaderspieler Meierhofer, Kreuzriegler, Graf, Satin, Schriebl, Frieser, Lichtenberger, Prenqi & Co.