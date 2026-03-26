Kosovo-Märchen von Ex-ÖFB-Coach Foda geht weiter!

Das Fußball-Märchen rund um den Kosovo und dessen Teamchef Franco Foda geht weiter: Nachdem die vom früheren ÖFB-Teamchef betreuten Kosovaren in der Gruppenphase der WM-Qualifikation mit Platz 2 vor Slowenien und Schweden bereits überrascht hatten, haben sie nun auch im Playoff-Halbfinale zugeschlagen!