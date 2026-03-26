Kosovo-Märchen von Ex-ÖFB-Coach Foda geht weiter!

Das Fußball-Märchen rund um den Kosovo und dessen Teamchef Franco Foda geht weiter: Nachdem die vom früheren ÖFB-Teamchef betreuten Kosovaren in der Gruppenphase der WM-Qualifikation mit Platz 2 vor Slowenien und Schweden bereits überrascht hatten, haben sie nun auch im Playoff-Halbfinale zugeschlagen!
Gegen die Slowakei gewannen die Balkan-Kicker in Bratislava, wo die Hausherren noch im vergangenen September sogar Deutschland niedergerungen hatten, mit 4:3 …
Partie kippt endgültig in Richtung der Kosovaren
Durch Tore von Martin Valjent (6. Minute) und Lukas Haraslin (45.) lag die Foda-Elf zwar zweimal zurück, doch nachdem man durch Veldin Hodza (21.) und Ex-Austria-Stürmer Fisnik Asllani (47.) ausgeglichen hatte, kippte die Partie endgültig in Richtung der Kosovaren.
Denn den Treffern von Florent Muslija (60.) und Kreshnik Hajrizi (72.) konnten die Slowaken nur mehr David Strelecs Tor zum 3:4 in der 94. Minute entgegensetzen – in die Verlängerung schafften es die Hausherren nicht mehr.
Für den Kosovo geht es in der WM-Qualifikation damit eine Runde weiter, im Finale am kommenden Dienstag muss das Team von Franco Foda daheim gegen die Türkei ran, die früher am Abend Rumänien mit 1:0 besiegt hatte.
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