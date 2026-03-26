Konferenz mit Italien und Schweden ab 20.45 Uhr

Erste Play-off-Runde in der WM-Qualifikation: In der Konferenz kämpfen heute unter anderem Italien, Schweden und Österreichs Quali-Gruppengegner Bosnien-Herzegowina um „Tickets“ für die Entscheidungsspiele am kommenden Dienstag. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei.