Konferenz mit Italien und Schweden ab 20.45 Uhr

Erste Play-off-Runde in der WM-Qualifikation: In der Konferenz kämpfen heute unter anderem Italien, Schweden und Österreichs Quali-Gruppengegner Bosnien-Herzegowina um „Tickets“ für die Entscheidungsspiele am kommenden Dienstag. Mit sportkrone.at sind Sie ab 20.45 Uhr live dabei.
Hier gibt es den Liveticker:
Italien empfängt Nordirland und bekommt es im Falle eines Erfolgs mit dem Sieger der Begegnung Wales gegen Bosnien-Herzegowina zu tun.
Außerdem heute auf dem Programm: Polen gegen Albanien, Slowakei gegen Kosovo, Tschechien gegen Irland, Ukraine gegen Schweden und Dänemark gegen Nordmazedonien.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.