Sinner fehlen noch zwei Siege zu „Sunshine Double“

Jannik Sinner ist am Donnerstag mit einem glatten 6:2, 6:2 über den US-Amerikaner Frances Tiafoe ins Miami-Halbfinale eingezogen!
Der Weltranglisten-Zweite, zuletzt auch Sieger beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells, ist damit weiter auf Kurs zum „Sunshine Double“.
Noch zwei Siege fehlen dem Südtiroler, nach dem Turnier in Kalifornien auch jenes in Florida zu gewinnen. Nächster Gegner ist nun der als Nummer 3 gesetzte Deutsche Alexander Zverev oder Francisco Cerundolo (ARG-18).
Sinner bleibt vorerst hinter Alcaraz
Sinner wäre der erste Spieler seit Roger Federer 2017, der beide 1000er-Turniere en suite für sich entscheiden könnte. Der 24-Jährige kann den früh ausgeschiedenen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aber vorerst noch nicht an der Spitze ablösen.
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