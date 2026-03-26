Sinner fehlen noch zwei Siege zu „Sunshine Double“

Sinner bleibt vorerst hinter Alcaraz

Sinner wäre der erste Spieler seit Roger Federer 2017, der beide 1000er-Turniere en suite für sich entscheiden könnte. Der 24-Jährige kann den früh ausgeschiedenen Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz aber vorerst noch nicht an der Spitze ablösen.