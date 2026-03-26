Nahost-Krieg macht vor Song Contest nicht halt

Zusätzlich zum Iran-Krieg tobe ja auch noch der Ukraine-Krieg. Das sei beim letzten Song Contest in Wien 2015 nicht der Fall gewesen, sagte er weiter. Einige teilnehmende Staaten seien an den Konflikten beteiligt, das sei für die Planung relevant. „Bei jeder Situation ist die Geschwindigkeit alles entscheidend. Und das ist nicht immer ein bewaffneter Angriff. Es kann auch jemand sein, der dort seinen Unmut äußert und versucht, die Veranstaltung per se zu stören“, sagte Takacs. Eine wichtige Aufgabe der Polizei sei es daher, das Gelände rund um die Stadthalle sicher zu machen.